La "Rubik Mona Lisa" d'Invader adjugée à plus de €480.000 à Paris

PARIS, 23 février (Reuters) - La "Rubik Mona Lisa", la Joconde revisitée par l'artiste de rue Invader et assemblée avec près de 300 Rubik's Cubes, a atteint le prix de 480.200 euros dimanche lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Artcurial à Paris. L'oeuvre datant de 2005 a été adjugée bien au-dessus des 150.000 euros attendus. Pour Artcurial, il s'agit du "record du monde pour une oeuvre en Rubik's Cubes d'Invader vendue aux enchères." Cette vente aux enchères a été organisée alors que prend fin la grande exposition consacrée à Léonard de Vinci au musée du Louvre. (Matthieu Protard)

