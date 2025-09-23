 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La roupie indienne poursuit son recul face au dollar
information fournie par AOF 23/09/2025 à 16:51

(AOF) - La roupie indienne a nettement reculé pour toucher un plus bas historique à 88,7975 roupies pour 1 dollar. La devise de l’Inde a continué d’être affectée par les droits de douane américains visant l’importation de produits indiens aux États-Unis. Le pays s’est vu infligé par Donald Trump une augmentation des droits de douane de 25 à 50% faute d’accords entre les deux gouvernements. L’autre facteur qui a affecté la monnaie indienne est l’imposition, toujours par les États-Unis, d’une forte hausse des frais de visas H-1B à 100 000 dollars.

Cette décision pourrait affecter le secteur indien des services informatiques.

