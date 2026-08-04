La Roumanie s'empresse de détourner les eaux du Danube alors que la centrale hongroise de Paks fonctionne avec sa dernière turbine

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* La Roumanie construit une digue sur le Danube pour protéger un réacteur nucléaire

* La Hongrie maintient en service la seule turbine restante de Paks

* Le faible niveau des cours d'eau met à rude épreuve l'approvisionnement électrique régional

(Article complété par des informations en provenance de Roumanie et de Pologne, ainsi que par une nouvelle déclaration hongroise concernant Paks) par Krisztina Than et Luiza Ilie

Mardi, la Roumanie travaillait à la construction d’une digue destinée à détourner l’eau du Danube, touché par la sécheresse, vers son seul réacteur nucléaire en service, tandis que le Premier ministre hongrois a déclaré que la seule turbine en fonctionnement à la centrale nucléaire de Paks tournait en toute sécurité.

La centrale de Paks en Hongrie et celle de Cernavoda en Roumanie utilisent toutes deux l’eau du Danube pour leur refroidissement. Les niveaux d’eau historiquement bas du fleuve ont fortement réduit la production, contraignant Budapest et Bucarest à augmenter leurs importations d’électricité et à exhorter les ménages et les entreprises à réduire leur consommation.

Nuclearelectrica ROSNN.BX , le producteur d'électricité nucléaire public roumain qui couvre normalement un cinquième des besoins en électricité du pays, a arrêté l'un de ses deux réacteurs en début de semaine dernière en raison de la baisse du niveau du fleuve.

À la centrale hongroise de Paks, trois des quatre turbines ont été arrêtées, ce qui fait fonctionner l’installation à un peu plus de 10 % de sa capacité. Les autorités surveillent de près les niveaux d’eau du Danube afin d’éviter de devoir arrêter la dernière unité restante.

“Vers 1 h 30 du matin, nous étions à quelques millimètres seulement d’un arrêt complet de la centrale nucléaire de Paks, mais la baisse du niveau d’eau s’est alors arrêtée et celui-ci a remonté de 1,5 centimètre au petit matin”, a déclaré le Premier ministre Peter Magyar dans un message publié sur Facebook, avant de se rendre à Paks, située au sud de Budapest.

S'exprimant plus tard dans une vidéo Facebook diffusée depuis la centrale, M. Magyar a indiqué qu'“une quantité potentiellement importante de pluie pourrait tomber dans les bassins versants autrichiens vers jeudi”, même s'il n'était pas certain que ces précipitations atteignent le Danube.

LA ROUMANIE IMMERGE DES ROCHERS POUR DÉVIER LES COURS D'EAU

L'agence nationale roumaine de gestion de l'eau construit une digue temporaire en immergeant quatre barges remplies de roches dans un bras du Danube afin de détourner davantage d'eau vers la centrale de Cernavoda.

Lundi, la marine roumaine a fait sauter un affleurement rocheux afin de faciliter l'écoulement de l'eau avant que les barges ne puissent être immergées. Selon les responsables, la digue devrait être achevée d'ici mercredi ou jeudi.

Romeo Urjan, dirigeant de Nuclearelectrica, a déclaré à la chaîne privée Digi24 que la suppression de l'obstacle rocheux devrait permettre de prolonger l'exploitation du réacteur restant d'environ sept jours.

LES RÉDUCTIONS VOLONTAIRES ALLÈGENT LA PRESSION SUR LE RÉSEAU

En Hongrie, les réductions volontaires de la consommation d’électricité des ménages et de plus de 300 entreprises, suite à un appel du gouvernement, ont contribué à faire baisser la demande et à alléger la pression sur le réseau national. Cependant, M. Magyar a averti que cette semaine serait critique, car la canicule persiste.

Si le gouvernement n’a pas imposé de restrictions obligatoires sur la consommation industrielle d’électricité, il n’exclut pas de le faire si la situation venait à s’aggraver.

La Roumanie a également exhorté les ménages, les entreprises et les institutions publiques à réduire leur consommation d’électricité. Le fabricant autrichien de panneaux dérivés du bois Kronospan a annoncé qu’il allait arrêter progressivement certaines de ses lignes de production roumaines afin de réduire de moitié sa consommation d’électricité.

Les opérations de maintenance programmées et les arrêts estivaux chez les constructeurs automobiles Dacia, détenu par le groupe français Renault RENA.PA , et Ford Otosan Romania F.N devraient également contribuer à réduire la demande en électricité.

Ailleurs dans la région, l’opérateur du réseau polonais PSE a appelé mardi soir les producteurs d’électricité à respecter leurs obligations de capacité afin de renforcer la production de réserve, alors que le pays était confronté à une forte hausse des températures.

PSE a déclaré lundi que les températures élevées et les faibles niveaux d'eau limitaient le fonctionnement de certaines centrales électriques, mais a ajouté que le réseau restait bien préparé pour répondre à la demande estivale.