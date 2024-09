La Riksbank réduit ses taux à 3,25%

Cette décision et ces commentaires pèsent sur la couronne suédoise qui recule de 0,19% à 0,0884 euro.

"Une réduction d'un demi-point de pourcentage est possible lors de l'une de ces réunions. En outre, les prévisions indiquent une ou deux autres baisses de taux au cours du premier semestre 2025", ajoute la Banque centrale suédoise.

(AOF) - La Banque centrale suédoise a procédé ce mercredi à une réduction de son principal taux directeur de 3,50% à 3,25%. Les économistes anticipaient largement une baisse de cette ampleur pour la réunion de ce mois de septembre. "Si les perspectives d'inflation et d'activité économique restent inchangées, le taux directeur pourrait également être réduit lors des deux réunions de politique monétaire restantes de l'année", écrit la Riksbank dans son communiqué de politique monétaire.

