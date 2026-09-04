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La révision à la baisse des prévisions de Lululemon fait chuter le cours de l'action et met en évidence les défis qui attendent la prochaine directrice générale
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 10:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Lululemon Athletica

LULU.O a chuté d'environ 18 % vendredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que le fabricant de vêtements de sport a revu à la baisse ses prévisions annuelles pour la deuxième fois, soulignant ainsi les défis qui attendent la nouvelle directrice générale, Heidi O'Neill.

Lululemon, connue pour ses pantalons extensibles et ses hauts de sport haut de gamme, est confrontée à une baisse de ses ventes depuis plusieurs trimestres, alors qu'elle tente de se remettre d'erreurs de merchandising, d'un recours excessif aux promotions et d'une concurrence de plus en plus intense.

L'action de la société a chuté à 100,1 dollars en pré-ouverture, et si cette baisse se confirme, cela ferait perdre plus de 2,5 milliards de dollars à la capitalisation boursière de Lululemon et aggraverait la chute du titre depuis le début de l'année, qui atteindrait alors environ 41,5 %.

Heidi O'Neill, ancienne cadre de Nike qui prendra les rênes de l'entreprise le 8 septembre, aura pour mission de relancer la demande en Amérique du Nord, le plus grand marché de Lululemon, et de rétablir la croissance.

Le chiffre d’affaires dans les Amériques, le plus grand marché de l’entreprise, a reculé de 8 % au deuxième trimestre, contre une hausse de 1 % un an plus tôt, alors que la société peine à relancer la demande dans un contexte de pressions inflationnistes pesant sur les dépenses de consommation.

Morgan Stanley a indiqué que les ventes pourraient encore se détériorer au second semestre, la visibilité sur le moment où la demande pourrait se redresser étant limitée, ce qui accroît le risque d’une pression continue sur les marges.

À la suite de ces résultats, au moins 12 maisons de courtage ont abaissé leurs objectifs de cours sur l’action, Piper Sandler fixant l’objectif le plus bas du marché à 80 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société se négocie à environ 11,50 fois ses bénéfices prévisionnels, contre 20,76 pour Nike NKE.N et 13,41 pour Adidas ADSGn.DE , selon les données de LSEG.

Valeurs associées

ADIDAS
148,050 EUR XETRA -0,44%
LULULEMON ATHL
121,7700 USD NASDAQ +1,42%
NIKE
38,750 USD NYSE +1,35%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/09/2026 à 10:28:41.

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