La révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires de Danaher et les résultats décevants du secteur biotechnologique éclipsent la révision à la hausse des prévisions de bénéfices

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* Danaher a revu à la baisse sa fourchette de croissance du chiffre d'affaires de base pour l'année, la ramenant à 3% à 4%

* Plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires lié aux bioprocédés ont été reportés à l'année prochaine, a déclaré le directeur financier Gugino

* Danaher table désormais sur un bénéfice ajusté annuel compris entre 8,45 et 8,60 dollars par action

(Mise à jour des cours de l'action et ajout des commentaires de la direction aux paragraphes 3 et 8) par Sahil Pandey et Mariam Sunny

Danaher DHR.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfice annuel, mais son titre a chuté d’environ 14% après que l’entreprise spécialisée dans les sciences de la vie a revu à la baisse ses perspectives de croissance du chiffre d’affaires core pour l’ensemble de l’année et annoncé un chiffre d’affaires inférieur aux attentes dans son activité biotechnologique.

Ces résultats ont éclipsé les tendances à la hausse observées sur le marché des outils destinés aux sciences de la vie, alors que les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques augmentent leurs dépenses en recherche et en production après un ralentissement prolongé lié à la pandémie.

Danaher a abaissé la fourchette haute de ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires de base pour l’année, la ramenant de 6% à 4%, afin de refléter l’impact de la baisse des revenus liés aux tests respiratoires, tout en maintenant la fourchette basse à 3%.

Subbu Nambi, analyste chez Guggenheim, a déclaré que l’attention des investisseurs resterait probablement focalisée sur la croissance des bioprocédés et les perspectives de l’entreprise pour le second semestre 2026, malgré les résultats supérieurs aux prévisions et la révision à la hausse des prévisions de bénéfices.

Danaher a indiqué que la demande sous-jacente dans le domaine des bioprocédés, notamment pour les équipements et les consommables utilisés dans la fabrication de médicaments biologiques, restait forte, les commandes ayant progressé d’un pourcentage à deux chiffres au cours du trimestre, bien que le report de quelques livraisons importantes ait pesé sur le chiffre d’affaires.

Un peu plus de 100 millions de dollars de chiffre d’affaires, provenant principalement des deuxième et troisième trimestres, ont été reportés à l’année prochaine, a précisé le directeur financier Matt Gugino.

Rainer Blair, directeur général de Danaher, a déclaré que les marchés universitaires et publics s’étaient largement stabilisés, même si des politiques gouvernementales plus favorables seraient nécessaires avant de pouvoir parler d’un point d’inflexion.

La société spécialisée dans les sciences de la vie table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 8,45 et 8,60 dollars pour l'ensemble de l'année , contre une fourchette précédente de 8,35 à 8,55 dollars.

Elle a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice de 1,94 dollar par action, supérieur aux estimations de 1,83 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.