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La réunion du groupe consultatif sur les vaccins du CDC américain est reportée à la suite d'une décision de justice - fonctionnaire du ministère de la santé et des services sociaux
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 21:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une réunion du Comité consultatif sur les pratiques de vaccination des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies a été reportée, a déclaré lundi à Reuters un responsable du ministère de la santé et des services sociaux.

Le comité devait se réunir cette semaine .

Lundi, un juge fédéral a bloqué des éléments clés des efforts du secrétaire à la santé Robert F. Kennedy Jr. pour remodeler la politique américaine en matière de vaccins, y compris une mesure visant à réduire le nombre de vaccins systématiquement recommandés pour les enfants.

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