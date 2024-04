"La réunion de la BCE ne devrait pas apporter de surprise" (Indosuez Wealth Management)

(AOF) - "La réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) d’avril ne devrait pas apporter de surprise", pose d'emblée Yaser Talbi, gérant de portefeuilles chez Indosuez Wealth Management. Depuis le mois de mars et la dernière mise à jour des prévisions de croissance et d’inflation, le marché ainsi que plusieurs membres du conseil des gouverneurs indiquent le mois de juin comme étant un bon candidat pour une première baisse des taux", argumente-t-il.

