La responsable multigestion de Groupama AM se met à son compte

(NEWSManagers.com) - Servane Duforest, la responsable multigestion de Groupama Asset Management, a quitté la société de gestion pour créer son activité de conseil en gestion d’actifs. « Après plus de 20 ans en tant que gérante et responsable d’équipe, je poursuis ma route en tant que consultante indépendante », annonce-t-elle sur Linked-In.

Elle précise qu’elle pourra répondre à des missions couvrant différents besoin : revue de gamme, focus sur une stratégie, mise en place de process de gestion, intégration de l’ESG, gestion conseillée en allocation et en sélection et communication et marketing.

Servane Duforest a passé 14 ans chez Groupama AM. Dernièrement, elle était responsable d'une équipe de trois analystes-gérants, pour une activité représentant 1,8 milliard d’euros d'encours sous gestion.

Avant cela, elle avait travaillé trois ans chez FundQuest en tant que multigérante.

Contacté par NewsManagers, Groupama Asset Management a indiqué que Selim Boughalem a remplacé Servane Duforest en tant que responsable de la gestion multi-asset et dynamique chez Groupama AM. L'intéressé, qui travaille pour la société de gestion depuis 2011, était dernièrement gérant de fonds diversifié international.