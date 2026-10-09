La responsable européenne des technologies estime que l'Union est « bien armée » pour faire face aux risques liés à une IA incontrôlée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Foo Yun Chee

Les règles de l’Union européenne fixant des garde-fous à l’utilisation de l’IA, adoptées par le bloc il y a deux ans, sont tout à fait suffisantes pour faire face à des agents indésirables, a déclaré vendredi à Reuters la responsable des technologies de l’UE, Henna Virkkunen.

Les incidents récents survenus chez OpenAI et Anthropic suscitent des inquiétudes croissantes à l’échelle mondiale, faisant craindre que des systèmes d’IA incontrôlables n'échappent au contrôle humain.

La loi européenne sur l’IA, qui réglemente l’utilisation de cette technologie en fonction du niveau de risque, est considérée comme incarnant les règles les plus strictes au monde en matière d’intelligence artificielle.

«Nous constatons que la sûreté et la sécurité des modèles très performants constituent un sujet brûlant au niveau international et, en Europe, nous sommes bien préparés à y faire face», a déclaré Mme Virkkunen lors d’une interview.

« Notre loi sur l’IA est en vigueur et elle couvre l’ensemble du cycle de vie de ces modèles », a-t-elle ajouté.

Les régulateurs fournissent des orientations aux entreprises sur la manière d’évaluer leurs modèles et sur le temps à y consacrer, et tiendront également compte des recommandations d’un panel scientifique composé de 60 experts en IA issus d’universités et d’institutions, a-t-elle précisé.

Mme Virkkunen a rejeté les critiques de certaines entreprises selon lesquelles les règles de l’Union européenne en matière d’IA seraient déjà dépassées.

« Je pense que nos législateurs et nos décideurs ont déjà très bien pris en compte les évolutions à venir, par exemple en reconnaissant la nécessité d’évaluer les risques, de faire appel à des experts externes et de continuer à surveiller les modèles », a-t-elle déclaré.

Fin août, la Commission européenne a adressé des demandes d’informations à plus de 30 entreprises spécialisées dans l’IA, leur demandant des détails sur leurs mesures de sûreté et de sécurité, puis leur a posé des questions complémentaires concernant leur transparence et leurs obligations en matière de droits d’auteur.

De telles demandes peuvent déboucher sur des enquêtes susceptibles d’entraîner des amendes pouvant atteindre 7 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise.

La Commission n’a pas divulgué les noms des entreprises qu’elle a contactées.

Mme Virkkunen a indiqué qu’elle évaluait actuellement les réponses.

Interrogée sur les start-ups chinoises spécialisées dans l’IA, Mme Virkkunen a indiqué que la Commission leur avait «également adressé des demandes d’informations», ajoutant que les «modèles les plus performants» actuellement sur le marché provenaient des États-Unis et de la Chine.

« Je pense que tous ces modèles performants présentent bien sûr de nouveaux types de risques dont nous devons être conscients », a-t-elle déclaré.

Quant à savoir si l’Union européenne devrait imposer une taxe numérique qui pèserait principalement sur les grandes entreprises technologiques américaines, Mme Virkkunen a déclaré que la balle était dans le camp des gouvernements de l’UE, qui discutent actuellement de nouvelles sources de financement pour le budget de l’UE pour la période 2028-2034.