La résistance de l'euro face au dollar mise à l'épreuve par les prix de l'énergie et les risques politiques

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* L'euro recule d'environ 2% en septembre pour s'établir juste en dessous de 1,14 dollar

* Les prix du gaz dépassent les 80 € par mégawattheure ce mois-ci

* Le différentiel de rendement entre les obligations françaises à 10 ans et les obligations allemandes dépasse les 110 points de base

par Sophie Kiderlin et Dhara Ranasinghe

Le sort de l'euro, qui s'échange à un niveau proche de son plus bas de l'année face au dollar, est tributaire d'un choc énergétique mondial et d'un risque politique croissant en Europe.

L'euro se dirigeait vers 1,20 dollar en août, mais il a chuté d'environ 2% ce mois-ci pour atteindre son plus bas niveau depuis deux mois, à un peu moins de 1,14 dollar EUR= .

Si la hausse des taux américains, qui a rétabli la crédibilité de la Fed dans la lutte contre l’inflation , a soutenu le dollar, les perspectives de l’euro ont également été assombries par la situation politique et une nouvelle flambée des cours du pétrole, susceptible de nuire à une économie qui a mieux résisté que prévu.

"Combien de temps cette résilience de la croissance pourra-t-elle durer? Peut-elle vraiment tenir tout l'hiver? Et puis, au printemps, nous pourrions être confrontés à une situation politique chaotique," a déclaré Jane Foley, stratège senior en devises chez Rabobank.

Le chancelier Friedrich Merz est encore sous le choc du succès de l’extrême droite allemande lors des récentes élections régionales, un revers qui pourrait le contraindre à édulcorer son programme de réformes promis , tandis que les marchés français sont sous pression en raison des inquiétudes liées à la dette élevée et à l’impasse politique à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

"Je suis un peu inquiète pour l’euro dans ce contexte," a déclaré Mme Foley, ajoutant que sa prévision d’un taux de change euro/dollar à 1,16 dollar dans trois mois était en cours de réévaluation.

La prime exigée par les investisseurs pour détenir des obligations d’État françaises à 10 ans par rapport à celles de l’Allemagne, notée AAA, a dépassé les 110 points de base

DE10FR10=RR , ce qui constitue un signal d’alerte pour l’euro.

Selon les estimations des stratèges de change de la BofA, chaque élargissement supplémentaire de 10 points de base entraînerait une baisse de 0,4% du taux de change euro/dollar.

La monnaie unique s'échangeait dernièrement autour de 1,137 dollar.

Les opérateurs sur options se montrent également de plus en plus pessimistes à l’égard de l’euro.

Les "risk reversals" à trois mois de l’euro EUR3MRR= , qui reflètent la différence entre le prix des options d’achat de la devise et celui des options de vente, ont enregistré la semaine dernière leur plus forte baisse hebdomadaire depuis le début de la guerre en Iran.

LES PRIX DU GAZ EN EUROPE DOIVENT BAISSER

Si les analystes et les investisseurs estiment que les partisans de l’euro ont des raisons de ne pas se décourager – les traders anticipant au moins une nouvelle hausse des taux dans la zone euro cette année et l’économie faisant preuve de résilience –, rares sont ceux qui nient que les perspectives à court terme de la monnaie ont été assombries par les prix élevés de l’énergie.

L’euro s’est apprécié d’environ 13% face au dollar l’année dernière, mais la guerre en Iran a pesé sur la monnaie cette année.

Le conflit a paralysé les livraisons de gaz naturel liquéfié via le détroit d’Ormuz, faisant grimper les prix du gaz au-delà de 80 € par mégawattheure ce mois-ci, leur plus haut niveau depuis fin 2022.

Les prix du gaz en Europe doivent baisser pour que l’euro reprenne son ascension, mais cela ne semble pas près d’arriver, selon les analystes.

"Si l’on se fie aux prévisions des spécialistes des matières premières, la plupart d’entre eux tablent sur un prix du gaz en Europe compris entre 85 et 100," a déclaré Kaspar Hense, gestionnaire de portefeuille senior chez RBC BlueBay Asset Management.

"Si cela devait se produire, alors nous (l’euro) pourrait facilement atteindre 1,12 dollar," a ajouté M. Hense.

Par ailleurs, les rumeurs concernant une éventuelle interdiction américaine des exportations de diesel aggraveraient les difficultés de l’euro, même si les analystes ont précisé que ce n’était pas leur scénario principal.

Francesco Pesole, stratège en devises chez ING, a déclaré qu’une flambée du prix du pétrole vers 115 dollars exercerait une pression supplémentaire, car de tels niveaux aggraveraient les inquiétudes concernant la croissance.

"Mais si les banques centrales maintiennent une politique monétaire restrictive, l’euro ne devrait pas subir de forte dépréciation," a-t-il déclaré, ajoutant qu’ING maintenait sa prévision de 1,16 dollar pour le cours euro/dollar en fin d’année.

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