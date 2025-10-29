La résilience des dépenses de consommation maintient le récit de Visa intact

29 octobre - ** L'opérateur de paiement Visa V.N a mardi battu de justesse les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre et a publié des prévisions positives pour le nouvel exercice fiscal, grâce à la résilience des dépenses de consommation aux États-Unis qui ont stimulé les volumes de transactions par carte

** Le prix de l'action a légèrement baissé dans les échanges de pré-marché à 345,79 $

LE BON MOMENT POUR VISA

** Jefferies ("buy", PT: $410) dit que VAS (services à valeur ajoutée) reste très performant, avec les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football qui donneront un élan supplémentaire à l'exercice fiscal 2026

** J.P. Morgan ("surpondérer", PT: 430) dit que l'entreprise pourrait voir une légère augmentation de ses revenus et de son BPA cette année, soutenue par l'expansion de ses offres "as-a-service" telles que la détection des fraudes et les paiements transfrontaliers, si les conditions macroéconomiques restent stables

** Raymond James ("surperformer", PT: $408) dit que la société est bien positionnée pour bénéficier du passage mondial aux paiements électroniques, et sa poussée dans Visa Direct augmente son potentiel de croissance

** TD Cowen ("buy", PT: $416) estime que l'échelle de la société et sa stratégie "as-a-service" soutiennent une croissance continue, avec une plus grande dynamique attendue dans le commerce intelligent et les transactions en stablecoins