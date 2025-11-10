La réserve d'or poursuit Rusoro pour une prétendue rupture de contrat dans la vente aux enchères de Citgo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société minière Gold Reserve GRZ.V , cotée à Toronto, a déclaré lundi qu'elle avait déposé une plainte auprès d'un tribunal du Delaware contre Rusoro Mining RML.V pour violation présumée de ses obligations contractuelles dans le cadre d'un accord de consortium visant à soumettre une offre pour la société mère de Citgo Petroleum dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par un tribunal.

Une offre de 5,9 milliards de dollars faite par une société affiliée à Elliott Investment Management a été recommandée comme gagnante de la vente aux enchères en août, battant l'offre de 7,9 milliards de dollars de Gold Reserve. Les deux offres comprenaient un accord avec Rusoro pour utiliser sa réclamation de 1,5 milliard de dollars relative à des actifs expropriés au Venezuela dans le cadre des enchères.

"Gold Reserve demande une injonction préliminaire pour empêcher Rusoro de participer au processus de vente pendant la durée de l'action, entre autres formes de réparation", a déclaré la société minière dans un communiqué.