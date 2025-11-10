 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 057,64
+1,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La réserve d'or poursuit Rusoro pour une prétendue rupture de contrat dans la vente aux enchères de Citgo
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société minière Gold Reserve GRZ.V , cotée à Toronto, a déclaré lundi qu'elle avait déposé une plainte auprès d'un tribunal du Delaware contre Rusoro Mining RML.V pour violation présumée de ses obligations contractuelles dans le cadre d'un accord de consortium visant à soumettre une offre pour la société mère de Citgo Petroleum dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par un tribunal.

Une offre de 5,9 milliards de dollars faite par une société affiliée à Elliott Investment Management a été recommandée comme gagnante de la vente aux enchères en août, battant l'offre de 7,9 milliards de dollars de Gold Reserve. Les deux offres comprenaient un accord avec Rusoro pour utiliser sa réclamation de 1,5 milliard de dollars relative à des actifs expropriés au Venezuela dans le cadre des enchères.

"Gold Reserve demande une injonction préliminaire pour empêcher Rusoro de participer au processus de vente pendant la durée de l'action, entre autres formes de réparation", a déclaré la société minière dans un communiqué.

Valeurs associées

GOLD RES
2,470 CAD TSX Venture +12,27%
Gaz naturel
4,32 USD NYMEX -0,21%
Pétrole Brent
63,73 USD Ice Europ +0,05%
Pétrole WTI
59,79 USD Ice Europ -0,05%
RUSORO MINING
1,030 CAD TSX Venture -9,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Ã©vÃ©nement Ubisoft. (crédit photo : Ubisoft / )
    Les changements de recommandations : Ayvens, Ubisoft
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:50 

    * AYVENS AYX.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 12,5 euros contre 11,2 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 10 euros. (Rédaction de Gdansk)

  • Un panneau indiquant Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en nette hausse grâce aux espoirs d'une fin du "shutdown"
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:49 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, portée par les signes de progrès vers la fin du "shutdown" de l'administration fédérale, qui bloque depuis plus d'un mois la publication des données clés et a intensifié les inquiétudes quant à l'état de l'économie ... Lire la suite

  • Le Saoudien Taleb Jawad al-Abdulmohsen dans la salle d'audience à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 10 novembre 2025 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Un Saoudien islamophobe jugé pour l'attentat du marché de Noël à Magdebourg
    information fournie par AFP 10.11.2025 15:11 

    Le procès sous haute sécurité d'un Saoudien islamophobe, jugé pour l'attentat meurtrier du marché de Noël à Magdebourg (est de l'Allemagne) en décembre 2024, s'est ouvert lundi dans un contexte tendu, les fêtes de fin d'année approchant. Cette attaque à la voiture ... Lire la suite

  • Un centre électoral à Madrid, le 9 juin 2024 ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Face aux menaces d'ingérences russes, l'UE veut muscler ses aides aux médias
    information fournie par AFP 10.11.2025 14:39 

    Mieux financer les médias, protéger l'organisation des élections... La Commission européenne va dévoiler mercredi son "bouclier démocratique", un ensemble de mesures destinées à contrer la "guerre d'influence" menée par la Russie en Europe. Dans ce document, consulté ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank