La Réserve d'or demande à la cour d'appel des États-Unis de suspendre la procédure de vente aux enchères de la société mère Citgo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gold Reserve GRZ.V a demandé à la Cour d'appel des États-Unis pour le troisième circuit de suspendre toutes les procédures ultérieures de la vente aux enchères de la société mère de Citgo Petroleum jusqu'à ce que la requête de la société visant à disqualifier le juge, un officier de justice et deux sociétés de conseil supervisant la vente aux enchères soit résolue, selon une requête déposée mardi.