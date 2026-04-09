La République tchèque prolonge de 20 ans la durée de vie d'une grande centrale nucléaire

La République tchèque va prolonger de 20 ans la durée de vie des quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Dukovany, la portant ainsi à 80 ans, afin de les maintenir en service jusqu'en 2065-2067, a déclaré jeudi le ministre de l'Industrie et du Commerce, Karel Havlicek.

La centrale nucléaire de Dukovany, exploitée par le groupe tchèque CEZ CEZP.PR , majoritairement détenue par l'État, a été mise en service entre 1985 et 1987 et ses réacteurs de type VVER de conception soviétique ont une puissance de plus de 2.000 mégawatts.

Cette décision fait suite à d'autres prolongations de la durée de vie de centrales nucléaires, notamment en France, alors que les pays cherchent sécuriser leur approvisionnement énergétique après la sortie progressive des énergies fossiles.

Pendant une période prolongée, les anciennes réacteurs fonctionneront aux côtés de deux nouvelles unités de 1.000 mégawatts qui seront construites sur le site de Dukovany dans le cadre d'un contrat avec la société sud-coréenne KHNP 015760.KS d'ici la fin des années 2030.

Le directeur général de CEZ, Daniel Benes, a déclaré qu'une analyse similaire sur la prolongation de la durée de vie était en cours pour la deuxième centrale nucléaire de CEZ, Temelin, qui exploite deux réacteurs de 1.086 mégawatts chacun.

CEZ envisage également de construire plusieurs réacteurs modulaires de petite taille de nouvelle génération et a pris une participation minoritaire dans une unité de la société britannique Rolls-Royce qui développe ces réacteurs.

La République tchèque s'appuie principalement sur le nucléaire et le charbon pour sa production d'électricité, les unités à charbon devant être progressivement arrêtées vers 2030, même si le gouvernement actuel souhaite maintenir une partie de cette capacité charbonnière pour garantir la sécurité énergétique.

(Reportage Jan Lopatka, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)