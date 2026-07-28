La répression menée par Trump contre la diversité se répercute dans les conseils d'administration américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une nouvelle étude révèle que la diversité au sein des conseils d'administration des entreprises du S&P 500 a atteint son niveau le plus bas depuis 2014

* La diversité au sein des conseils d'administration reste proche de ses niveaux records

* Les recruteurs préviennent que ces progrès pourraient s'avérer difficiles à maintenir

par Ross Kerber, Bianca Flowers et Simon Jessop

Alors que le président américain Donald Trump intensifie sa campagne contre les programmes de diversité, les nominations de femmes et de personnes issues de minorités ethniques au sein des conseils d’administration des entreprises du S&P 500 ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus d’une décennie, menaçant de réduire à néant des années de progrès en matière de diversité dans les conseils d’administration.

Cette évolution est mise en évidence par une nouvelle étude menée par des cabinets de recrutement spécialisés dans la diversité des dirigeants, ainsi que par des entretiens menés par Reuters auprès de plus d’une douzaine de recruteurs spécialisés dans les conseils d’administration, d’investisseurs et d’analystes en ressources humaines.

Il fait suite à une série de mesures prises par l’administration Trump visant les initiatives en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, connues sous l’acronyme DEI. Dans l’ensemble du monde des affaires américain, les grands investisseurs qui, autrefois, faisaient pression sur les entreprises pour qu’elles diversifient leurs conseils d’administration ont pris du recul, tandis que des contestations judiciaires ont bouleversé les politiques DEI ces dernières années.

UNE DIVERSITÉ RECORD MASQUE UN CHANGEMENT DANS LES NOUVELLES NOMINATIONS

De nouvelles données publiées mardi par le cabinet international de recrutement de cadres Spencer Stuart montrent que la diversité dans les nominations aux conseils d’administration n’a cessé de reculer depuis qu’elle a atteint un pic de 72 % en 2021 et 2022. Sur les 364 nouveaux administrateurs indépendants nommés au sein des conseils d’administration des entreprises du S&P 500 au cours de l’année close le 30 avril, 40 % étaient des femmes ou issues de minorités ethniques, soit le niveau le plus bas depuis 2014, année où 39 % des nouveaux administrateurs provenaient de la diversité, selon le cabinet de conseil en leadership.

Aujourd’hui, au sein des conseils d’administration des entreprises du S&P 500, les administrateurs issus de la diversité occupent 49,3 % des sièges, soit une légère baisse par rapport au record de 49,6 % atteint en 2024 et 2025, selon Spencer Stuart.

Les recruteurs et analystes interrogés par Reuters indiquent que ces récents sommets reflètent des années de nominations à la suite des mouvements #MeToo et Black Lives Matter. Mais alors que la diversité au sein des conseils d’administration reste proche d’un niveau historiquement élevé, la composition des nouveaux administrateurs devient nettement moins diversifiée, ce qui laisse penser que ces progrès pourraient s’avérer difficiles à maintenir si les tendances actuelles en matière de recrutement persistent et qu’une part plus importante des nouveaux sièges au sein des conseils d’administration revient à des hommes blancs, affirment les recruteurs et les analystes du secteur.

George Anderson, co-responsable du pôle Conseil aux conseils d’administration pour l’Amérique du Nord chez Spencer Stuart, a déclaré que les conseils d’administration réagissaient à l’évolution des pressions juridiques, réglementaires et politiques. Il a expliqué que l’un des facteurs à l’origine du recul des nominations diversifiées était une tendance à recruter des directeur général en exercice ou sortants, qui représentaient 37 % des nouveaux administrateurs cette année, soit le niveau le plus élevé depuis 15 ans. Les entreprises considèrent que ces dirigeants sont bien placés pour gérer la complexité, mais le vivier de directeur général est moins diversifié, a-t-il ajouté.

Cette évolution des nominations au sein des conseils d’administration coïncide avec une forte baisse du nombre d’entreprises citant publiquement la diversité comme un critère de recrutement des administrateurs. Environ 12 % des entreprises du S&P 500 déclarent désormais appliquer une forme ou une autre de critères de diversité dans leurs décisions relatives aux conseils d’administration, contre 23 % en 2025, lorsque le président Donald Trump a entamé son second mandat, et 48 % en 2024 sous la présidence de Joe Biden, selon les données de cette année fournies à Reuters par PeopleReturn, une société d’analyse des ressources humaines. PeopleReturn indique que la diversité au sein des conseils d’administration a atteint un pic de près de 50 % cette année.

Les partisans de ces initiatives affirment qu’elles contribuent à élargir les opportunités pour les groupes historiquement défavorisés et à améliorer la gouvernance et la prise de décision, tandis que Donald Trump et d’autres détracteurs estiment qu’elles constituent une discrimination à l’égard des Blancs et des hommes et qu’elles nuisent à l’avancement fondé sur le mérite.

Kristin Hull, directrice des investissements chez Nia Impact Capital, qui mène souvent des actions de lobbying auprès des entreprises technologiques sur des questions sociales, estime que cette baisse des nominations reflète un retour à une direction d’entreprise dominée par les hommes.

« Nous avions fait de tels progrès », a-t-elle déclaré. « Aujourd’hui, la “bro culture” est bien vivante. »

Cependant, l’activiste conservateur Robby Starbuck, qui a poussé des entreprises, notamment Tractor Supply TSCO.O et John Deere DE.N , à faire marche arrière sur la DEI (diversité, équité et inclusion) dans le cadre de plusieurs campagnes très médiatisées sur les réseaux sociaux, s’est félicité de ce changement.

« Elles se concentraient sur les mauvaises priorités, et cela se voit dans leurs résultats financiers », a-t-il déclaré. Aucune des deux entreprises n’a répondu à nos demandes de commentaires.

Interrogée sur le recul des programmes de diversité dans les entreprises, la porte-parole de la Maison Blanche, Allison Schuster, a déclaré que Trump « avait été élu à une écrasante majorité avec pour mandat de mettre fin aux politiques racistes et source de division, et de rétablir le mérite et l’efficacité ».

« NOTRE PAYS NE SERA PLUS “WOKE” »

Sous Trump, la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC), créée en vertu de la loi sur les droits civiques de 1964, a été chargée d’éradiquer ce que l’administration qualifie de pratiques DEI illégales qui, selon elle, accordaient un traitement préférentiel aux femmes et aux minorités ethniques en matière de recrutement et de promotion.

De nombreuses entreprises ont abandonné ou réévalué leurs initiatives en matière de diversité avant le début du second mandat de Trump, après que la Cour suprême eut statué en 2023 qu’il était illégal de prendre en compte l’origine ethnique dans les admissions à l’université. Bien que cette décision ne concernât pas les pratiques des entreprises, elle a déclenché une cascade de menaces juridiques à l’encontre des entreprises au sujet de diverses initiatives en matière de diversité.

L’année dernière, Trump a promulgué des décrets présidentiels restreignant certains programmes DEI chez les prestataires du gouvernement fédéral et au sein même de l’administration fédérale, avant de déclarer: « Notre pays ne sera plus “woke” ».

L’administration Trump menace d’infliger de lourdes amendes aux entreprises qui ne se conformeraient pas à ces mesures.

En avril, IBM IBM.N a accepté de verser 17 millions de dollars pour mettre fin aux allégations selon lesquelles elle aurait fait preuve de discrimination à l’égard de certains employés et n’aurait pas respecté les décrets de Trump qualifiant les initiatives DEI d’illégales pour les prestataires du gouvernement fédéral.

Le ministère américain de la Justice a reproché à IBM d’avoir donné la priorité à des candidats issus de la diversité lors du recrutement, en liant les primes à la réalisation de certains objectifs démographiques dans ses décisions d’embauche. IBM, qui a été la première entreprise américaine à faire l’objet de poursuites en vertu de la directive anti-DEI de Trump pour ses pratiques d’embauche, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Elle a nié toute faute dans l’accord de règlement.

Les actionnaires se sont toutefois montrés peu enclins à soutenir les propositions visant à affaiblir la DEI. Trois propositions d’actionnaires présentées par des conservateurs et ciblant les efforts des entreprises en matière de DEI n’ont recueilli en moyenne que 1,5 % de soutien lors des assemblées générales de ces derniers mois, un taux habituel .

LE RECRUTEMENT AU SEIN DES CONSEILS D'ADMINISTRATION S'ÉLOIGNE DE LA DIVERSITÉ

Même si la diversité globale au sein des conseils d’administration reste proche de niveaux records, des entretiens menés par Reuters auprès de plus d’une douzaine de recruteurs, d’investisseurs et d’employés indiquent que les entreprises accordent moins d’importance à la diversité dans le recrutement des membres de leur conseil d’administration.

Ce changement est manifeste dans de nombreuses entreprises qui avaient défendu des initiatives en faveur de la diversité après le mouvement #MeToo et les manifestations de 2020 suite au meurtre de George Floyd par la police, notamment Johnson & Johnson JNJ.N , Goldman Sachs et American Express AXP.N .

Au début de l’année dernière, Goldman a abandonné son exigence selon laquelle les entreprises qu’elle introduisait en bourse devaient compter au moins deux membres issus de la diversité au sein de leur conseil d’administration, invoquant des « évolutions juridiques » quelques semaines après que Donald Trump eut signé son premier décret visant les initiatives en faveur de la diversité. Un porte-parole de Goldman a déclaré que la société continuait de croire que la diversité améliorait ses performances et était essentielle à sa réussite financière. J&J et Amex n’ont pas répondu à nos demandes de commentaires.

LE RECUL DES INVESTISSEURS ALLÈGE LA PRESSION EN FAVEUR DE LA DIVERSITÉ AU SEIN DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Josh Ramer, directeur général de PeopleReturn, a déclaré que le désengagement des principaux gestionnaires d’actifs tels que BlackRock BLK.N , Vanguard et State Street STT.N en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) avait allégé la pression exercée sur les entreprises pour qu’elles diversifient leurs conseils d’administration.

« Tous les grands investisseurs qui faisaient pression en ce sens ont complètement cessé d’en parler. Les dirigeants des grandes capitalisations se sentent beaucoup moins contraints d’aborder ce sujet », a-t-il déclaré.

Les politiques antérieures des gestionnaires de fonds exigeaient un certain niveau de diversité au sein des conseils d’administration des entreprises dont ils détenaient des actions. BlackRock, par exemple, avait appelé fin 2021 à ce que les conseils d’administration soient composés à 30 % de personnes issues de la diversité , tandis qu’en 2022, Vanguard avait appelé à une diversité de genre, de race et d’origine ethnique « au minimum ».

Les deux sociétés ont toutefois supprimé ces formulations l’année dernière. State Street a quant à elle abandonné en février 2025 son objectif visant à ce que les femmes représentent au moins 30 % des conseils d’administration des grandes entreprises .

Ces trois gestionnaires d’actifs ont refusé de commenter cet article.

Au niveau des postes de direction, les recruteurs affirment que la diversité pèse désormais moins lourd dans la recherche de cadres. Les femmes et les minorités ethniques représentaient environ 22 % de l’ensemble des directeur général du S&P 500 l’année dernière, contre 23 % l’année précédente, selon Spencer Stuart.

Spencer Stuart et PeopleReturn ont recensé l’origine ethnique et le genre des membres des conseils d’administration à partir d’informations fournies par les personnes concernées, complétées par des sources externes et d’autres recherches.

« Aujourd’hui, on entend davantage parler de “la meilleure personne”. Le fait d’être une personne de couleur a moins d’importance qu’auparavant », a déclaré Jeff Christian, directeur général du cabinet de recrutement de cadres Christian & Timbers.