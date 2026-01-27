La réponse de l'UE à Starlink devrait démarrer en 2029, selon un commissaire

Le réseau multi-orbite de 290 satellites de l'Union européenne, connu sous le nom d'IRIS2 , devrait être en mesure d'offrir des services de communication initiaux en 2029, marquant une accélération des efforts de l'industrie spatiale de l'Union, a déclaré mardi le commissaire européen chargé de la défense et de l'espace.

IRIS2 est une réponse à Starlink d'Elon Musk et à d'autres réseaux internet en plein essor. Il disposera d'une dorsale cryptée pour les gouvernements et les agences publiques de l'UE et fournira une connexion WiFi à haut débit aux citoyens européens.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les tensions politiques avec les États-Unis ont accéléré la volonté de l'Europe de soutenir des actifs sensibles tels que les satellites, qui se chevauchent de plus en plus avec la défense.

"L'Europe doit disposer de son propre nuage militaire souverain", a déclaré Andrius Kubilius, commissaire européen chargé de la défense et de l'espace, en marge de la conférence européenne sur l'espace.

IRIS2 devrait démarrer en 2030, mais M. Kubilius a indiqué que certains services destinés aux gouvernements pourraient démarrer un an plus tôt.

Bien qu'IRIS2 ne soit pas encore opérationnel dans plusieurs années, l'UE a lancé la semaine dernière GOVSATCOM, qui relie huit satellites de cinq pays de l'UE afin de fournir des services de communication initiaux aux gouvernements et aux armées des 27 États membres.

M. Kubilius a déclaré que cela signifiait que l'Europe ne se retrouverait pas avec des services "nuls" au cours des trois prochaines années, même s'il a ajouté: "Compte tenu de tous les éléments géopolitiques, nous devrions accélérer. Nous sommes très dépendants des services américains"

Le rattrapage des capacités d'alerte précoce des missiles et de lancement de satellites reste un défi, a-t-il ajouté. Le rythme des lancements de satellites de l'UE est bien inférieur à celui de SpaceX de Musk.

Certaines initiatives ont déjà été lancées au niveau national.

L'Allemagne a consacré 35 milliards d'euros (41,58 milliards de dollars) à la défense spatiale, et elle a uni ses forces à celles de la France l'année dernière pour développer un système d'alerte précoce aux missiles par satellite appelé Odin's Eye d'ici le début des années 2030.

