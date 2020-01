La réorientation stratégique vers les services aux musées est pleinement actée (Chargeurs)

Initialement une affaire industrielle, la production de substrats techniques s'est transformée de façon inattendue en une solution qui sert l'ensemble de la chaîne de valeur des services muséaux et les expositions. L'incursion sur le marché américain au travers de l'acquisition de D&P Incorporated marque une étape majeure dans la quête de Chargeurs de s'adresser à des marchés de niche mondiaux à forte croissance. L'axe stratégique a été consolidé par le changement de dénomination de la division Technical Substrates reflétant les nouvelles ambitions de la direction.

En tant que leader du marché américain, la société D&P est fortement implantée dans le pays avec des clients importants dont la Smithsonian Institution et un certain nombre de musées présidentiels et militaires. Cela a permis à la société de porter son carnet de commandes à 50m€ et de cibler une liste de commandes « potentielles » non signées d'environ 100m$. En matière de rentabilité, le groupe table sur une marge opérationnelle supérieure à 10% et sur 5m$ de cash flow récurrent par an.

La taille de D&P étant plus de deux fois supérieure à celle du deuxième acteur le plus important, la consolidation de ce marché de niche fragmenté peut représenter un gisement de croissance. Grâce à cette acquisition, la nouvelle division Chargeurs Museum Solutions devrait générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100m€, avec un an d'avance sur le programme, et porter sa part de marché à 20% selon la direction.