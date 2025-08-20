A la maternité du CHU de Toulouse, le défi d'être enceinte en période de canicule

Le ventre arrondi sous une robe noire, une bouteille d'eau à ses pieds, Tiffany Berlan vit une grossesse "très compliquée" dit-elle, à cause des températures caniculaires pouvant entraîner douleurs, contractions et prématurité, selon le professeur Paul Guerby, chef de service de la maternité du CHU de Toulouse.

"Je me sens très faible" et "en arrive à suffoquer", confie la jeune femme de 28 ans, lorsqu'elle évoque les bouffées de chaleur liées à sa grossesse de sept mois, cumulées aux 32°C ressentis dans son appartement sans climatisation.

Déjà mère de deux enfants, elle est enceinte pour la première fois en été et "c'est coriace" décrit-elle, alors qu'à Toulouse le mercure a dépassé les 40°C.

- Sensations d'évanouissement -

Sans moyens financiers suffisants pour s'offrir une climatisation, cette chauffeuse-livreuse de nuit fait partie des femmes enceintes qui "ont beaucoup plus mal vécu cette vague de chaleur intense" du fait des "inégalités de revenu", pointe Paul Guerby, gynécologue-obstétricien.

"On se sent un peu comme si on allait s'évanouir", témoigne Tiffany Berlan, attendant l'heure de sa consultation, dans la salle d'attente de la maternité.

Au quotidien, lorsqu'elle sort, la jeune femme explique avoir pris l'habitude de se "promener avec une bouteille d'eau congelée", pour "plus de durée" et de boire "quatre litres d'eau par jour."

S'exposer au soleil est devenu douloureux et inquiétant pour elle: "j'ai un ventre hyper-chaud" au point de ressentir "comme des brûlures".

Contrainte de s'isoler sur les conseils de sa sage-femme, Tiffany Berlan vit sa grossesse devant les deux ventilateurs de son appartement et prend plusieurs douches par jour. Mais "ça reste très compliqué", souffle-t-elle.

La journée, il fait chaud "en intérieur comme à l'extérieur", tandis que la nuit, lorsque les températures restent élevées, elle se "réveille à plusieurs reprises" à cause de la chaleur.

- Hospitalisations en hausse -

Sa petite Livia âgée de deux jours dans les bras, Céline Paez se remet doucement de son accouchement, assise sur le lit de sa chambre d'hôpital.

Des bas de contention encore autour de ses jambes, la jeune femme a eu "des problèmes de circulation sanguine" l'obligeant à faire de la "pressothérapie".

Elle se dit "contente" que les températures soient descendues car la sensation de chaleur s'amplifie "avec les hormones".

Durant sa grossesse, Céline Paez a ressenti beaucoup de contractions et "des grosses douleurs", dit-elle, accentuées à l'approche de l'accouchement.

Du fait d'un "métabolisme plus important", les femmes enceintes ont "un débit cardiaque, un fonctionnement des reins, du cœur, plus intense", note Paul Guerby.

Un processus qui se traduit par "une épreuve d'effort en continu" augmentant progressivement jusqu'à l'accouchement, ajoute-t-il.

La canicule, qui a touché par deux vagues la France cet été, peut avoir de lourdes conséquences sur les femmes enceintes et leur grossesse, au point que les hospitalisations et les consultations en urgence augmentent en période de forte chaleur au CHU de Toulouse.

La déshydratation, principal effet, selon Paul Guerby, peut entraîner "des coups de chaleur, des malaises", "des contractions utérines" ou encore des douleurs intenses du fait du pincement "des voies urinaires durant la grossesse".

Au service qu'il dirige, le gynécologue observe "plus d'accouchements prématurés lors des périodes de forte chaleur et de canicule".

Rester dans des lieux frais et "dépasser strictement les 2,5 litres de liquide et d'eau par jour", restent les meilleurs moyens, pour les femmes enceintes, de se prémunir de la chaleur, conseille le professeur.

Selon une large étude publiée en novembre 2024 dans la revue Nature Medicine, les fortes températures accroissent de multiples risques pour les femmes enceintes, qui vont des naissances prématurées au décès du nouveau-né, en passant par des malformations congénitales.

"L'exposition croissante à la chaleur constitue une menace majeure à la santé des mères et des nouveaux-nés", préviennent les auteurs de ce travail réalisé en compilant près de 200 études.