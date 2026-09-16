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La rentabilité s'améliore pour Kumulus Vape
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 07:40
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Dans un environnement de consommation dégradé, marqué par des incertitudes économiques et des tensions logistiques, Kumulus Vape a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 25,5 millions d'euros au premier semestre 2026, en retrait de 8,3% sur un an.

Cette baisse provient principalement du canal B2B, qui a reculé de 11% à 21,6 millions d'euros (84,7% de l'activité globale), sous l'effet de contraintes sur le pouvoir d'achat et d'une forte concurrence tarifaire. A l'inverse, les activités grand public ont progressé : les ventes B2C via le site kumulusvape.fr se sont élevées à 2,4 millions d'euros ( 5,6%) et le réseau de boutiques a atteint 1,5 million d'euros ( 17,8%), porté par les ouvertures de succursales de 2025 et le réseau de franchises Cigaverte.

Malgré la contraction des ventes, l'ensemble des indicateurs de rentabilité est en hausse. La marge commerciale s'établit à 6,7 millions d'euros ( 11,3%), représentant 26,3% du chiffre d'affaires ( 4,6 points), portée par la rationalisation du catalogue, l'optimisation logistique et la montée en puissance de l'unité de production de marques propres, Labster. L'excédent brut d'exploitation a bondi de 29,4%, à 1,9 million d'euros, et le résultat semestriel s'est installé à 0,76 million d'euros ( 24,1%).

Pour le second semestre, historiquement plus favorable, Kumulus Vape vise un rebond de son activité soutenu par la pleine montée en puissance de Labster, le déploiement des franchises Cigaverte et le renforcement de son rôle de master distributeur en France pour la marque Geekvape.

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