La rémunération du patron de BlackRock a augmenté de 18% en 2020

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine BlackRock a versé un total de 29,9 millions de dollars pour l'année 2020 à son directeur général Larry Fink, soit une hausse de 18% par rapport à 2019, selon un document publié jeudi par la firme. Cela correspond quasiment à la hausse des encours du groupe en 2020 qui ont atteint un montant record, à 8.680 milliards de dollars d'encours

Dans le détail, Larry Fink a reçu un salaire de base de 1,5 million de dollars, un paiement en cash de 9,5 millions de dollars, une rémunération sous forme d'actions différées de 3,95 millions de dollars ainsi qu'une prime d'intéressement à long terme de 14,9 millions de dollars. Les cinq membres seniors de l'exécutif de BlackRock ont tous reçu des augmentations de salaire de 18% ou plus sur l'année 2020, au motif que leur performance a " dépassé de loin " les attentes.

Rob Kapito, président de BlackRock, a ainsi touché 24,6 millions de dollars (23% de plus qu'en 2019) tandis que le directeur des opérations Rob Goldstein et le responsable de la stratégie de l'entreprise Mark Wiedman ont perçu respectivement 11,8 et 10,5 millions de dollars.

Par ailleurs, BlackRock a annoncé dans un message interne qu'il allait procéder à une revue de sa stratégie sur la diversité au sein de la firme.