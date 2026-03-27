La rémunération de Larry Fink, directeur général de BlackRock, s'élève à 37,7 millions de dollars en 2025

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La rémunération 2025 du directeur général de BlackRock BLK.N , Larry Fink, s'est élevée à 37,7 millions de dollars, comme l'a montré une circulaire de la société de gestion d'actifs vendredi, à la suite d'une année record pour le plus grand gestionnaire d'actifs au monde.

La rémunération *comprenait* un salaire de base de 1,5 million de dollars et un bonus de 10,6 millions de dollars, *selon la circulaire*. En 2024, la rémunération de M. Fink *s'élevait* à 30,8 millions de dollars. L'augmentation a été stimulée par une hausse de 6,5 millions de dollars des attributions d'actions accordées à M. Fink.

"Nous entrons dans l'année 2026 avec une dynamique élevée et nous sommes positionnés pour saisir d'importantes opportunités futures", a déclaré M. Fink dans une lettre adressée aux investisseurs.

L'année dernière, le conseiller en matière de procurations Institutional Shareholder Services a recommandé *aux* investisseurs de s'opposer aux rémunérations des cadres supérieurs de la société, y compris M. Fink, après quoi BlackRock a déclaré avoir reçu 67 % des votes en faveur de la rémunération de ses cadres supérieurs.

En janvier, BlackRock a déclaré que ses actifs sous gestion avaient atteint le chiffre record de 14 000 milliards de dollars.

Le gestionnaire d'actifs a dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street au quatrième trimestre de 2025, engrangeant un bénéfice net de 2,18 milliards de dollars, hors charges exceptionnelles. Ses actions ont augmenté de 4,5 % en 2025, mais ont chuté de plus de 12 % depuis le début de l'année.