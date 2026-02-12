La rémunération de Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, atteint 42 millions de dollars après une année record

Citigroup C.N a déclaré jeudi qu'elle avait approuvé 42 millions de dollars pour la rémunération totale de la directrice générale Jane Fraser pour 2025, soit une augmentation de près de 22% par rapport à l'année précédente.

Les investisseurs ont salué les efforts de Jane Fraser pour rationaliser la gestion, supprimer des emplois et vendre des activités, ce qui a fait grimper l'action de 65,8 % l'année dernière. Elle a ainsi surpassé largement ses pairs et l'indice des valeurs bancaires .BKX .

Cette décision fait suite à des augmentations similaires pour les grands patrons des banques rivales Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N , alors que les géants de Wall Street se préparent à ce qui devrait être une année exceptionnelle pour la conclusion d'accords.

Dans un document expliquant la rémunération, Citigroup a mis en avant des revenus records dans ses principales activités, des progrès en matière de réglementation et des rémunérations comparables à celles des directeurs généraux d'institutions financières similaires.

La rémunération comprend 1,5 million de dollars de salaire de base, 6,075 millions de dollars d'incitations en espèces et le reste en incitations différées, a déclaré la banque jeudi. Jane Fraser avait reçu une rémunération totale de 34,5 millions de dollars en 2024.

Reuters a rapporté la semaine dernière que les dirigeants de Citigroup sont de plus en plus optimistes quant à leur capacité à terminer le travail de mise en conformité avec les principales sanctions réglementaires.

La levée des ordonnances de consentement constituerait un changement monumental et permettrait à Citigroup de se concentrer davantage sur la croissance des bénéfices après six années de travail intensif de mise en conformité impliquant des milliers d'employés.