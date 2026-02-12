La rémunération de Jane Fraser, directrice générale de Citi, passe à 42 millions de dollars

Citigroup C.N a déclaré jeudi avoir approuvé une rémunération totale de 42 millions de dollars pour la directrice générale Jane Fraser pour 2025.