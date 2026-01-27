La rémunération de David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, augmente de plus de 20 % en 2025 (23 janvier)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dans l'article du 23 janvier, la valeur de l'opération est corrigée à 55 milliards de dollars au lieu de 56,5 milliards de dollars au paragraphe 6) par Pritam Biswas et Arunima Kumar

Goldman Sachs GS.N a annoncé vendredi que la rémunération annuelle totale de son directeur général David Solomon avait augmenté de 20,5 % pour atteindre 47 millions de dollars en 2025, après une année faste pour la banque, ce qui fait de lui l'un des directeurs généraux les mieux payés de Wall Street.

Sa rémunération éclipse celle de Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , qui s'élève à 43 millions de dollars , annoncée jeudi, ce qui représente une augmentation d'un peu plus de 10 %.

La rémunération de David Solomon à la tête de l'une des banques les plus en vue de Wall Street aux États-Unis comprenait un salaire de base de 2 millions de dollars et une rémunération variable annuelle de 45 millions de dollars.

Il a reçu 31 millions de dollars en 2023 et 39 millions de dollars en 2024 .

Goldman a couronné une année faste avec ses résultats du quatrième trimestre la semaine dernière, où son bénéfice a dépassé les attentes de Wall Street, sous l'effet d'une augmentation des transactions et du négoce.

Goldman a conseillé certaines grandes fusions en 2025, notamment le rachat par emprunt d'Electronic Arts pour 55 milliards de dollars et l'acquisition par Alphabet de la société de sécurité informatique Wiz pour 32 milliards de dollars.

La banque a également été l'un des principaux souscripteurs de l'introduction en bourse du géant de l'approvisionnement médical Medline au quatrième trimestre, qui a été la plus importante cotation mondiale en 2025.

Ces opérations de grande envergure ont permis à Goldman de s'assurer une fois de plus la première place pour les fusions et acquisitions mondiales en 2025, la banque ayant conseillé un volume total d'opérations de 1,48 trillion de dollars et ayant engrangé 4,6 milliards de dollars en honoraires.

La banque a également fait part de son optimisme pour la banque d'investissement en 2026, ce qui est de bon augure pour la banque.

Une position réglementaire plus accommodante sous le président américain Donald Trump, associée à des taux d'intérêt plus bas et à des liquidités abondantes, a encouragé les entreprises à intensifier leurs transactions. Cela a aidé les banques d'investissement telles que Goldman Sachs à engranger des gains.

Le conseil d'administration a déclaré dans le dossier qu'il avait fixé la rémunération après avoir évalué la performance financière de la banque sur une base absolue et relative, ainsi que l'environnement opérationnel de 2025 et les résultats à long terme.

GOLDMAN SURPERFORME SOUS LA DIRECTION DE SOLOMON

Sous la direction de Solomon, qui a été rejeté par Goldman pour un emploi dès sa sortie de l'université, les actions de la banque ont gagné 53,5 % en 2025, surpassant l'indice de marché plus large et la plupart de ses homologues bancaires.

Il a rejoint la banque en tant qu'associé en 1999 après avoir quitté Bear Stearns et a gravi les échelons pour finalement succéder à Lloyd Blankfein, qui a dirigé Goldman pendant la crise financière de 2008 et ses conséquences.

Solomon, 64 ans, a été nommé patron de Goldman Sachs en 2018.

La banque a nommé le président et directeur de l'exploitation John Waldron à son conseil d'administration un mois après lui avoir accordé une prime de rétention de 2025, renforçant ainsi son statut de successeur potentiel de Solomon.

Waldron a rejoint Solomon en tant que deuxième membre du comité de direction à obtenir un siège au conseil d'administration.