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La remontée du secteur des semi-conducteurs se heurte à la réalité alors que des niveaux de soutien clés se profilent
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 15:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur les indices boursiers américains affichent des résultats mitigés; le Nasdaq 100 recule d'environ 1 %

* Commerce international en mai: 77,6 milliards de dollars contre une estimation de 78,5 milliards

* L'indice Euro STOXX 600 reste pratiquement inchangé

* Le dollar et l'or progressent légèrement; le pétrole brut américain gagne environ 1 %; le bitcoin recule

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement à environ 4,49 %

7 juillet - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LA REMONTÉE DES ACTIONS DU SECTEUR DES PUCES ÉLECTRONIQUES SE HEURTE À LA RÉALITÉ À L’APPROCHE DES NIVEAUX DE SOUTIEN CLÉS Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs sont sous pression dans les échanges d'avant-ouverture après que les derniers résultats de Samsung Electronics ont ravivé les inquiétudes concernant le secteur de l'IA. Alors que le fabricant sud-coréen de puces mémoire a annoncé une multiplication par 19 de son résultat d'exploitation, les investisseurs semblent davantage se concentrer sur la question de savoir si le rythme des dépenses liées à l'essor de l'IA pourra être maintenu.

L’ETF Invesco PHLX Semiconductor SOXQ.O est en baisse d’environ 4 % avant l’ouverture des marchés mardi, laissant présager une nouvelle séance difficile pour l’indice PHLX Semiconductor .SOX . Ce recul intervient après une progression extraordinaire du secteur. À la fin du mois de juin, le SOX avait bondi de 101 % au cours des six mois précédents, enregistrant ainsi sa meilleure performance semestrielle jamais observée dans les données de LSEG, qui remontent à 1994.

Depuis lors, cependant, cet élan s’est essoufflé. L’indice a clôturé lundi à 12 900 points, soit environ 12 % en dessous de son plus haut historique atteint le 22 juin et en baisse d’environ 9,5 % depuis le début du mois de juillet. Si les pertes à l’ouverture prévues pour mardi se confirment, le SOX serait en passe d’enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis septembre 2022, où il avait chuté de 13,8 %. Dans un contexte de forte volatilité, les investisseurs surveillent les niveaux techniques clés à la recherche de signes de soutien. La moyenne mobile sur 10 semaines se situe près de 12 700, tandis qu’une ligne de canal hebdomadaire précédemment franchie à la baisse — qui fait désormais office de support — se situe autour de 12 465.

Ces niveaux pourraient s’avérer déterminants. Un rebond à partir de ce support contribuerait à préserver la tendance haussière à long terme. En revanche, un retour à l’intérieur de l’ancien canal de transactions pourrait signaler qu’un changement de tendance plus significatif est en cours. Le plus bas de juin s’établissait à 11 794. Plus bas encore, la moyenne mobile ascendante sur 40 semaines, qui avait contribué à contenir les précédents replis cette année, se situe près de 8 980.

Au sein du secteur, les fabricants de puces ont récemment surperformé les fabricants d’équipements après s’être redressés depuis leur plus bas de fin juin. Malgré tout, le ratio fabricants de puces/fabricants d’équipements reste inférieur à la fois à sa moyenne mobile à 20 jours, en baisse, et à sa moyenne mobile à 50 jours.

Tant que ce ratio ne repassera pas au-dessus de ces indicateurs de tendance étroitement surveillés, les fabricants de puces pourraient continuer à sous-performer les fabricants d’équipements, malgré des rebonds ponctuels.

(Terence Gabriel)

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Semi-conducteurs

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/07/2026 à 15:04:44.

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