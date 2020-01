Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La remise en service du 737 MAX possible avant mi-2020 selon la FAA-sces Reuters • 25/01/2020 à 03:56









WASHINGTON, 25 janvier (Reuters) - L'administration de l'aviation civile américaine (FAA) a fait savoir vendredi aux compagnies aériennes américaines qu'elle pourrait approuver la remise en service du 737 MAX avant la mi-2020, soit à une date plus avancée que celle suggérée par Boeing BA.N , ont déclaré des sources au fait du dossier. L'appel téléphonique du gestionnaire de la FAA, Steve Dickson, aux compagnies aériennes est intervenu alors que la FAA a publié vendredi un communiqué faisant part de progrès sur le 737 MAX - un changement de ton qui a fait remonter le cours de l'action de Boeing, sur fond d'inquiétudes sur la production d'un autre appareil, le 787 Dreamliner. "Alors que la FAA continue de suivre un processus minutieux, l'agence est satisfaite des progrès de Boeing ces dernières semaines en vue de la réalisation d'étapes clé", a déclaré le régulateur américain dans le communiqué. Une personne informée de la teneur de l'un des appels de Steve Dickson aux compagnies aériennes a déclaré que le gestionnaire de la FAA avait indiqué que le calendrier annoncé par Boeing était "très prudent". La FAA et Boeing évoquent depuis la fin d'année dernière des calendriers différents sur la remise en service du 737 MAX, cloué au sol depuis mars dernier suite à deux catastrophes aériennes en l'espace de cinq mois. L'avionneur a fait savoir mardi qu'il n'espérait pas obtenir l'autorisation de remettre en service le 737 MAX avant la mi-2020, un délai revu à la hausse par rapport à ses estimations jusque-là, alors que la FAA avait rejeté en novembre l'hypothèse selon laquelle elle pourrait donner son feu vert le mois suivant. Sollicitée, la FAA a confirmé que Dickson avait passé des appels téléphoniques pour "répéter que la FAA n'avait fixé aucun délai pour la finalisation des travaux de certification de l'appareil". (David Shepardson, avec Tracy Rucinski à Chicago et Tim Hepher à Seattle; version française Jean Terzian)

