La réglementation américaine sur les véhicules connectés incite Ford et d'autres constructeurs automobiles à demander des homologations pour leurs modèles fabriqués en Chine

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* Ford a déclaré qu'il avait besoin d'une licence car des logiciels développés aux États-Unis sont installés dans les véhicules en Chine

* Les interdictions concernant les logiciels s'appliqueront aux modèles à partir de 2027, tandis que les restrictions matérielles concerneront les modèles à partir de 2030

* Les restrictions à venir sur le matériel devraient poser davantage de difficultés à l'industrie

par Nora Eckert

Ford Motor F.N et d'autres constructeurs automobiles se démènent pour obtenir l'autorisation du gouvernement américain afin de continuer à vendre des modèles présents dans les concessions américaines depuis des années, mais qui ont récemment été pris pour cible dans le cadre d'une interdiction visant les logiciels chinois dans les véhicules connectés

Ford a demandé au département américain du Commerce l'autorisation de continuer à importer son SUV Lincoln Nautilus fabriqué en Chine, a confirmé la société à Reuters. Ce modèle fait partie d'une poignée de véhicules importés de Chine que les constructeurs automobiles vendaient déjà aux États-Unis avant les restrictions gouvernementales.

Le logiciel du Nautilus est développé aux États-Unis, mais installé dans le véhicule en Chine, ce qui nécessite l'accord du gouvernement pour continuer à le vendre aux États-Unis, a déclaré Ford.

Ford fait partie des constructeurs automobiles confrontés à un processus d'octroi de licences complexe et opaque, qui met en évidence à quel point l'industrie automobile américaine a entremêlé ses chaînes d'approvisionnement avec la Chine. Ces règles incluent une interdiction de la plupart des logiciels développés et maintenus en Chine et s’appliquent aux entreprises dont une part importante du capital est détenue par des Chinois. Les législateurs ont proposé de durcir encore ces règles.

Elles ont été adoptées en janvier 2025 sous la présidence de Joe Biden, en raison de préoccupations de sécurité nationale liées à la capacité des véhicules à collecter des données sensibles sur les propriétaires américains, et ont été maintenues sous l’administration Trump.

Les interdictions relatives aux logiciels entreront en vigueur pour l'année-modèle 2027, et des restrictions distinctes concernant le matériel entreront en vigueur pour l'année-modèle 2030. Ford a déclaré qu'il commencerait probablement à importer des véhicules Nautilus de l'année-modèle 2027 en janvier, ce qui lui laisse plusieurs mois pour obtenir une autorisation.

L'INTERDICTION DU MATÉRIEL ENTRAÎNE DES COMPLICATIONS PLUS LARGES

Si l'interdiction des logiciels est devenue un casse-tête pour certains constructeurs automobiles sur certains modèles, elle prépare l'industrie à la tâche bien plus difficile consistant à dissocier la chaîne d'approvisionnement en matériel automobile américaine de la Chine.

« Les restrictions sur le matériel risquent d’être plus contraignantes et de nécessiter plus de temps aux constructeurs automobiles pour s’y adapter », ont déclaré des chercheurs du Rhodium Group dans une étude. Certains constructeurs automobiles ont déjà entamé un processus coûteux visant à réorganiser leurs chaînes d’approvisionnement pour s’affranchir de la Chine. General Motors GM.N a fixé à certains fournisseurs la date butoir de 2027 pour éliminer de leurs propres chaînes d’approvisionnement les pièces provenant de Chine, a rapporté Reuters .

Volvo Cars VOLCARb.ST , détenue majoritairement par le groupe chinois Geely GEELY.UL , a déclaré en mai avoir reçu une autorisation, tout en précisant qu’elle devait encore se conformer aux spécifications de la réglementation pour l’ensemble de sa gamme vendue aux États-Unis. L’entreprise a confirmé qu’elle avait besoin d’une autorisation spécifique en raison de sa structure actionnariale.

Le département du Commerce ne publie pas les demandes d'autorisation ni les décisions spécifiques, ce qui ne permet pas de savoir combien de constructeurs automobiles ont sollicité une dérogation similaire. Le département du Commerce n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Parmi les autres constructeurs automobiles susceptibles de devoir demander une licence figurent Polestar PSNY.O , détenue majoritairement par Geely, et GM, qui fabrique la Buick Envision en Chine. Plus tôt cette année, GM a annoncé qu'il allait transférer la production de ce modèle vers une usine du Kansas à partir de 2028.

Les deux entreprises ont refusé de préciser si elles avaient déposé une demande d'autorisation. Polestar a déclaré qu'elle travaillait avec le gouvernement américain pour se conformer aux nouvelles règles.

LES FOURNISSEURS DE PIÈCES DOIVENT ÉGALEMENT S'ADAPTER À L'INTERDICTION

Cette réglementation touche également les fournisseurs de pièces détachées. Un groupe représentant les fournisseurs a déclaré, avant que les règles ne soient finalisées, qu’il pourrait être difficile de dissocier les aspects logiciels et matériels développés par des équipes à travers le monde.

« Les fournisseurs ont tous fait remarquer que les logiciels et le matériel sont développés par des équipes internationales... ces restrictions s'appliqueraient-elles à une seule ligne de code? », a écrit l'association de fournisseurs MEMA dans des commentaires adressés au Bureau de l'industrie et de la sécurité du département du Commerce fin 2024. Le fabricant de pneus Pirelli PIRC.MI a averti que l'un de ses produits risquait d'être interdit en raison d'un important actionnaire chinois. Le gouvernement italien a réagi en imposant des restrictions visant à limiter le nombre de membres du conseil d'administration que cet actionnaire pouvait nommer. Pirelli a déclaré en mai qu'il commencerait à fabriquer le produit dans une usine américaine.

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