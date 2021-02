La région Bretagne lance un fonds de place pour les entreprises locales

(NEWSManagers.com) - Face à la crise liée au Covid-19, la région Bretagne ne veut pas attendre des solutions " venant d'en haut" . C'est ce qu'a martelé Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne, lors d'un point presse ce 26 janvier pour annoncer le lancement d'un nouveau fonds de place, baptisé " Breizh Rebond" . Son objectif sera de donner des moyens financiers aux entreprises bretonnes qui, dans le contexte actuel, ont besoin d' investir pour se transformer. Le fonds est déjà doté de 50 millions d'euros près à être déployés pour les PME de la région. La somme a été levée auprès de l'incontournable groupe bancaire régional Arkéa (Crédit Mutuel) qui a participé à hauteur de 20 millions d'euros, soit la même somme que la Région Bretagne, d' autres banques mutualistes de Bretagne (Crédit Agricole et Caisse d'Epargne) et BIB Participations apportant un total de 10 millions d'euros.

BIB Participation ou encore " Bretons Investissons en Bretagne Participation" , est une émanation du comité Région Industrie Bretagne qui vient elle-même de France industrie. Ses membres viennent de tous secteurs ainsi que des CCI de la région. " Nous avons l' espoir de lever de 5 à 8 millions d' euros et déjà 2,5 millions ont été levés" , a précisé Christian Blais, son dirigeant, qui prédit une concrétisation de la levée de fonds au 1er trimestre 2021.

" Notre participation à l'effort de la Région est partie d'un double constat" , a quant à lui expliqué Jean-Pierre Denis, président du groupe Arkéa. Celui, d'abord, qu'il existe avec la crise un vrai besoin de renforcement des fonds propres des entreprises bretonnes pour faire évoluer leur modèle économique. Le PGE (prêt garanti par l'Etat, ndlr) a joué un rôle moteur pendant la crise mais il aboutit à un endettement plus important pour les entreprises et à une baisse de leur rentabilité. Le deuxième constat est que l'essentiel des besoins en fonds propres n'est pas couvert par les fonds d' investissement classiques qui ne s' intéressent pas aux entreprises fragilisées. Il n'y a pas de grand acteur en Bretagne sur le segment des fonds mezzanine notamment" . Arkéa, qui fait déjà par ailleurs du capital investissement (près de 1 milliard d'euros d'encours sur le segment), entend travailler " main dans la main" et en complémentarité avec la région Bretagne.

Un engagement pris aussi par le Crédit Agricole, dont Jean-Yves Carillet, directeur général du Crédit Agricole d'Ile et Vilaine, a rappelé le rôle joué aussi par son établissement dans la région. " Ce fonds s' inscrit dans continuité de ce que nous avons engagé dans l'économie bretonne depuis le début de la crise. Nous avons réalisé pour plus d'un milliard d'euros de PGE et 50.000 crédits. Nous sommes confiants sur la sortie de crise mais aussi conscients que des entreprises auront besoin d' un soutien complémentaire. Nous avons aussi lancé un fonds mezzanine avec Unexo de 50 millions qui complète ce dispositif pour soutenir tout le tissu breton. Enfin, nous croyons beaucoup au travail conjoint public-privé"

Breizh Rebond sera géré par Xavier Lépine de façon indépendante. Le dirigeant porte le même nom que l'ancien président du directoire de La Française, la filiale de gestion du Crédit Mutuel Nord Europe, mais il s'agit d'un homonyme pur. Le fonds devrait soutenir entre 15 et 20 entreprises, pour une période d' investissement de 5 ans et une gestion de 7 à 10 ans, a-t-il indiqué, tout en précisant que le fonds pourrait accueillir de nouveaux investisseurs.