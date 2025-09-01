 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La réforme fiscale du Premier ministre indien Modi devrait réduire les taxes sur les shampooings, les voitures hybrides et les téléviseurs
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les réductions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) décidées par Modi vont stimuler les ventes de biens de consommation et d'électronique

*

La réduction proposée des taxes sur les petites voitures hybrides est une victoire pour Toyota et Suzuki

*

Le conseil de la TVA finalisera les réductions de taxes les 3 et 4 septembre

(Ajouter des détails, le contexte dans les paragraphes 2, 5, 7-14) par Nikunj Ohri et Aditi Shah

L'Inde prévoit de réduire la taxe à la consommation d'au moins 10 points de pourcentage sur près de 175 produits, allant des shampooings aux voitures hybrides en passant par l'électronique grand public, ont déclaré deux sources, révélant de nouveaux détails sur la réforme fiscale du Premier ministre Narendra Modi .

La plus grande réforme du système de taxe sur les biens et services depuis près d'une décennie intervient dans un contexte de relations commerciales tendues avec les États-Unis, Modi ayant lancé des appels répétés en faveur d'une utilisation accrue des produits indiens. Modi a pour la première fois annoncé son plan de réforme le mois dernier, à l'occasion de la fête de l'indépendance, en déclarant qu'il rendrait les produits de consommation courante moins chers pour les habitants de la cinquième économie mondiale.

Sa proposition comprend la réduction de la taxe sur les biens et services (GST) sur les produits de consommation tels que le talc, le dentifrice et le shampoing de 18 % à 5 %, ce qui devrait stimuler les ventes de sociétés telles que Hindustan Unilever HLL.NS et Godrej Industries GODI.NS .

Les climatiseurs et les téléviseurs pourraient voir la TVA baisser de 28 % à 18 % avant la saison des achats de Diwali qui commence en octobre, lorsque des marques comme Samsung

005930.KS , LG Electronics 066570.KS et Sony 6758.T dominent les ventes.

Le conseil indien de la TVA, qui est dirigé par la ministre des Finances Nirmala Sitharaman, et qui compte des représentants des États du pays, devrait finaliser la liste des articles soumis à des réductions de taxes lors d'une réunion qui se tiendra les 3 et 4 septembre.

Le ministère des finances n'a pas répondu immédiatement à un courriel demandant des commentaires sur cet article.

Les réductions d'impôts proposées visent également à amortir la baisse attendue des exportations vers les États-Unis en stimulant la consommation intérieure, en contribuant à l'augmentation des revenus agricoles et en encourageant l'autonomie des fabricants indiens.

L'Inde prévoit de réduire la taxe à la consommation sur des produits d'exportation clés tels que les engrais, les machines agricoles, les tracteurs et leurs pièces détachées à 5 %, contre 12 ou 18 % à l'heure actuelle. La réduction s'étend également au secteur textile - l'un des plus grands exportateurs indiens - qui a été durement touché par le blitz tarifaire du président américain Donald Trump.

VOITURES ET COLAS

Dans une victoire pour les constructeurs japonais Toyota Motor 7203.T et Suzuki Motor 7269.T , le gouvernement de Modi a proposé de réduire la TVA sur les petites voitures hybrides de 28 % à 18 %. Les constructeurs font pression depuis des années pour obtenir une réduction de la taxe sur une technologie qu'ils jugent plus propre que les voitures à essence.

La réduction de la taxe sur les véhicules hybrides, qui utilisent un moteur à combustion et un moteur électrique pour propulser le véhicule, permettra de se rapprocher de la TVA de 5 % appliquée aux voitures électriques.

Les constructeurs indiens de véhicules électriques Tata Motors TAMO.NS et Mahindra & Mahindra MAHM.NS ont déjà exprimé sur leurs craintes que la réduction de la taxe sur les véhicules hybrides ne fasse dérailler les ambitions du pays en matière d'électrification.

Le gouvernement a également proposé de réduire la taxe sur les motos et scooters d'une cylindrée inférieure à 350 cm3, ce qui inclut principalement les véhicules de banlieue et couvre 95 % des quelque 20 millions de deux-roues vendus en Inde au cours de la dernière année fiscale par des entreprises telles que Bajaj Auto BAJA.NS , Hero MotoCorp HROM.NS et TVS Motor

TVSM.NS .

Les réductions fiscales proposées devraient entraîner une reprise des ventes de petites voitures sur le troisième marché automobile mondial - un coup de pouce pour Maruti Suzuki

MRTI.NS , le plus grand constructeur automobile indien, ainsi que pour ses rivaux Hyundai Motor HYUN.NS et Tata Motors

TAMO.NS .

Toutefois, les grosses voitures, c'est-à-dire celles qui mesurent plus de 4 mètres de long et qui sont dotées d'un moteur de grande capacité, seront soumises à une TVA plus élevée de 40 %, contre 28 % auparavant, mais le gouvernement devrait abaisser les prélèvements supplémentaires pour maintenir le taux global aux alentours de 50 %.

L'Inde envisage également d'augmenter les taux sur des produits comme le charbon ainsi que sur des services comme les paris, les casinos et les courses de chevaux, tout en maintenant les taxes sur les colas et autres boissons gazeuses fabriquées par des entreprises comme PepsiCo PEP.O , Coca-Cola KO.N et la société nationale Reliance Industries RELI.NS ,malgré les appels à des réductions de taxes.

