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La refonte de l'indice MSCI devrait attirer des milliards vers les actions australiennes, taïwanaises et coréennes, mais pénaliser celles du Japon, de l'Indonésie et de l'Inde - Goldman
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La dernière refonte des indices boursiers mondiaux MSCI devrait attirer des milliards de dollars d'investissements vers les marchés australien, taïwanais et coréen, mais entraîner des sorties de capitaux du Japon, d'Indonésie et de l'Inde, a déclaré Goldman Sachs mercredi.

* Les analystes de Goldman ont prédit que les changements annoncés mardi pourraient entraîner des afflux « passifs » respectifs de 2,7 milliards, 2,3 milliards et 1,9 milliard de dollars vers les indices australiens, taïwanais et coréens, à mesure que les fonds négociés en bourse (ETF) visant à répliquer les indices MSCI commenceront à acheter les actions nouvellement ajoutées.

* Parallèlement, les retraits de certaines actions par MSCI devraient entraîner des sorties de capitaux d'environ 2,1 milliards de dollars au Japon, 1,6 milliard en Indonésie et 870 millions en Inde.

* Au niveau sectoriel, les indices de référence de l'Asie-Pacifique dans les domaines du matériel technologique et des semi-conducteurs devraient enregistrer 9,1 milliards de dollars d'entrées, ceux des métaux et des mines 3,2 milliards de dollars et ceux des services de télécommunications 820 millions de dollars.

* Les sorties de capitaux les plus importantes devraient provenir des biens d'équipement, de la distribution et des services aux consommateurs, ainsi que des biens de consommation courante, avec respectivement 2,6 milliards, 2,5 milliards et 2,4 milliards de dollars.

* Au cours des cinq dernières années, les actions ajoutées aux indices MSCI ou dont le facteur d'inclusion étrangère (FIF) a augmenté ont généralement surperformé celles qui ont été supprimées ou dont le FIF a été réduit, ont ajouté les analystes de Goldman.

* Cette fois-ci, les titres dont l'ajout a été annoncé, tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents, ont surperformé les entreprises qui seront retirées au cours des 3 à 4 dernières semaines.

* L'indice boursier principal de Jakarta.JKSE a chuté de près de 2% mercredi, atteignant son plus bas niveau depuis plus d'un an, après que MSCI a retiré six sociétés de son indice indonésien, dont quatre des 20 principales valeurs indonésiennes en termes de capitalisation boursière – ces titres ont plongé de 7% à 15%.

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