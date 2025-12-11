La réduction des coûts pourrait donner lieu à d'autres films "Avatar" après "Le feu et la cendre"

Pour James Cameron, après la sortie du film "Avatar: Le feu et la cendre" (2025), il est impératif de réduire les coûts pour les prochains films de la franchise "Avatar".

Si le cinéaste canadien et néo-zélandais ne trouve pas un moyen de rendre les coûts de production "moins élevés", il risque de "faire autre chose" avant d'arriver aux quatrième et cinquième films "Avatar" pour lesquels il a déjà annoncé des projets.

"Il y a beaucoup, beaucoup de variables à prendre en compte avant de pouvoir parler de quatre et cinq films et au-delà", a-t-il déclaré à Reuters.

"C'est un univers, comme l'univers de (George) Lucas, par exemple, qui est sans fin. J'ai seulement imaginé quelques histoires supplémentaires. Peut-être que ça continue. Peut-être pas", a-t-il ajouté.

"Avatar: Le feu et la cendre", distribué par Disney, devrait sortir dans les salles de cinéma le 19 décembre et poursuivre la saga du peuple bleu des Na'vi. Sam Worthington incarne Jake Sully et Zoe Saldana sa femme Neytiri.

Les trois films "Avatar" qui ont été réalisés font appel à une technologie avancée de capture de mouvements, ce qui nécessite des budgets importants.

Cameron craint qu'avec la popularisation des plateformes de streaming, moins de gens aillent voir les films dans les salles de cinéma, y compris ses projets "Avatar". Il reste toutefois optimiste.

"Je pense toujours que les gens veulent vivre cette expérience plus profonde que celle qu'ils vivent lorsqu'ils ne peuvent pas faire de pause (un film). Dès que l'on peut faire une pause, on perd cela", a déclaré le lauréat de l'Oscar.

Pour les acteurs, il était important de trouver des liens émotionnels avec leurs personnages afin de rester immergés dans le monde fictif.

"J'ai placardé des victimes de brûlures sur toute ma caravane, ce qui était horrible", a déclaré Oona Chaplin, qui incarne le nouvel antagoniste nommée Varang, la cheffe Na'vi du clan des habitants des volcans.

Bien qu'elle ait déclaré qu'elle ne pensait pas recommencer, cela l'a aidée à canaliser une partie de la colère et de la douleur de son personnage.

De même, Zoe Saldaña, qui reprend son rôle de Neytiri, a déclaré que le fait d'être une vraie mère l'a aidée à canaliser le chagrin de Neytiri après la perte d'un enfant.

Cameron a applaudi la performance authentique de chaque acteur, tout en soulignant qu'"Avatar" n'utilise pas d'IA générative (intelligence artificielle) pour développer des films.

"Nous n'avons pas utilisé d'IA générative pour les films "Avatar" par le passé. Je pense que le grand public ne sait pas comment nous avons réalisé ces films. Il pense qu'il s'agit d'une sorte d'ordinateur et maintenant d'IA", a-t-il ajouté.

Si l'idée que des acteurs synthétiques remplacent les acteurs humains inquiète le réalisateur de "Titanic", il n'en voit pas moins l'intérêt d'utiliser l'IA comme un outil supplémentaire pour soutenir les efforts créatifs.