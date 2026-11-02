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La réduction de la perte d'Anthropic au troisième trimestre rassure les investisseurs du secteur technologique et fait remonter les valeurs des semi-conducteurs
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 18:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** La réduction de la perte et la hausse du chiffre d'affaires d'Anthropic au troisième trimestre stimulent les principaux investisseurs du secteur technologique et les valeurs du secteur des semi-conducteurs

** Dans son prospectus d'introduction en bourse révisé déposé auprès de la SEC, Anthropic fait état d'une forte réduction de sa perte nette au troisième trimestre, qui passe de 66,3 milliards de dollars au deuxième trimestre à 23,29 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires passe de 11,56 milliards de dollars à 16,96 milliards de dollars

** La société enregistre 895,4 milliards de dollars d’engagements de dépenses informatiques auprès de partenaires tels qu’Amazon AMZN.O et Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet), ce qui la place parmi les plus importants engagements jamais enregistrés en matière d’infrastructures d’IA

** Amazon arrive en tête du groupe des “Magnificent Seven” avec une hausse de 5,28 %, tandis qu’Alphabet progresse de 1,44 %

** Ces deux sociétés comptent parmi les investisseurs d’Anthropic

** Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, telles que Broadcom AVGO.O et Nvidia NVDA.O , progressent respectivement de 1,65 % et 1,29 %

** Ces projets d’introduction en bourse testent l’intérêt des investisseurs pour l’IA dans un contexte de morosité du marché des introductions en bourse

** Microsoft MSFT.O , investisseur d’Anthropic et l’un des premiers soutiens de son concurrent OpenAI, a progressé de 0,5 %

Semi-conducteurs

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