La réalité de l'IA d'Oracle fait chuter les actions, la réduction de la Fed affaiblit le dollar
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 11:46

Les actions mondiales ont
stagné jeudi, alors que le géant de l'informatique
dématérialisée Oracle  ORCL.N  a lancé un avertissement sur la
rentabilité de l'intelligence artificielle, tandis que les
obligations sont restées fermes et que le dollar a subi des
pertes après que la Réserve fédérale américaine  a réduit
ses taux d'intérêt pour une troisième réunion consécutive.
    Malgré le soulagement apporté par la Fed, de nombreux poids
lourds des marchés asiatiques et européens ont été mis à mal
après qu'Oracle a ravivé les craintes concernant les
valorisations stratosphériques de la technologie en manquant les
estimations des analystes en matière de ventes et de bénéfices
 et en signalant un dépassement de 15 milliards de dollars
dans le domaine de l'intelligence artificielle .
    Les actions de l'entreprise américaine ont chuté de plus de
11 % dans les échanges américains après les heures de bureau,
poussant les futures du Nasdaq  NQc1  et le Nikkei japonais
 .N225  à baisser d'environ 1 %, tandis que SoftBank  9984.T  -
un partenaire d'Oracle sur le projet de centre de données
américain Stargate - a également chuté de plus de 7,5 %  .T .
    L'Europe a également connu un début mitigé, une chute de
2,5% pour l'allemand SAP  SAPG.DE  a laissé les indices
technologiques de la région  .SX8P  face à une troisième journée
consécutive dans le rouge, bien que la perspective de taux
d'intérêt mondiaux plus bas ait signifié des gains dans d'autres
secteurs.  .EU 
    
    L'ORACLE AU CENTRE DU DÉBAT SUR LES DÉPENSES EN IA
    Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown, a déclaré
qu'Oracle a été à l'épicentre du débat sur les dépenses en IA,
étant donné qu'il ne dispose pas des flux de trésorerie
colossaux de Google, Amazon et Microsoft.
    "Les marchés ont rapidement regardé au-delà de la hausse
massive des bénéfices, due à une vente d'actifs exceptionnelle,
et se sont concentrés sur l'augmentation des dépenses
d'investissement et la faiblesse des flux de trésorerie", a
déclaré M. Britzman, ajoutant que cela a alimenté les
inquiétudes plus générales selon lesquelles les dépenses d'IA ne
génèrent pas de bénéfices pour les entreprises aussi rapidement
qu'on l'espérait.
    Les traders se sont par ailleurs concentrés sur les
perspectives des taux d'intérêt mondiaux après que la Fed a
abaissé  son taux de référence, comme prévu, de 25 points
de base pour le porter de 3,5 % à 3,75 % dans une décision
partagée à 9 contre 3.
    Le président de la Fed, Jerome Powell, a semblé équilibré
lors d'une conférence de presse, déclarant qu'il ne "pensait pas
qu'une hausse des taux soit le scénario de base de qui que ce
soit", tandis qu'une nouvelle formulation sur "l'étendue et le
calendrier" des ajustements de taux supplémentaires a signalé
une pause possible à l'avenir.
    Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient donc
au moins deux baisses de taux pour l'année prochaine et ont
affaibli le dollar  .DXY , ce qui a permis à l'euro de franchir
la résistance graphique et de dépasser brièvement les 1,17 $.
 /FRX 
    Alexandre Drabowicz, CIO d'Indosuez Wealth Management, a
déclaré que la barre d'une nouvelle baisse des taux américains
dans les mois à venir semblait désormais assez haute et qu'elle
serait probablement déterminée par la santé du marché de
l'emploi. 
    "Nous prévoyons une nouvelle baisse au cours du premier
semestre de l'année", a-t-il déclaré. Bien qu'il soit "trop
difficile" de prévoir le second semestre, avec la nomination
d'un nouveau président de la Fed par Donald Trump en mai, "il
est certain que l'on s'orientera vers de nouvelles baisses."
    "Il s'agit toujours d'un environnement dans lequel nous
restons prudents à l'égard du dollar américain", a ajouté M.
Drabowicz.
    Les obligations ont bénéficié d'un coup de pouce
supplémentaire, la Fed ayant également annoncé qu'elle
commencerait à acheter des bons du Trésor à court terme dès
vendredi afin de soutenir la liquidité.
    Les rendements de référence à 10 ans  US10YT=RR  ont baissé
d'environ 4 points de base à 4,12 %, les rendements américains à
deux ans  US2YT=RR  étant en baisse à 3,52 %.
    Les rendements allemands à 10 ans  DE10YT=RR , la référence
européenne, ont baissé d'un point de base à 2,85%, après avoir
atteint 2,894% mercredi, leur niveau le plus élevé depuis la
mi-mars.
    Les marchés monétaires  ont été volatils ces dernières
semaines, ce qui a entraîné une prime sur les taux à court terme
en raison de la tension sur les liquidités.
    "La Fed n'a pas beaucoup d'appétit pour que ce genre de
choses se poursuive, car cela inhibe la transmission de la
politique monétaire", a déclaré Jack Chambers, stratège
principal des taux chez ANZ.
    
    LE DOLLAR GLISSE 
    Sur les marchés des changes, les devises sensibles au
commerce et au risque, telles que le dollar australien et le
dollar néo-zélandais, ont reculé au cours de la session
asiatique, mais le yen est resté ferme, les yeux rivés sur la
réunion de la Banque du Japon de la semaine prochaine, au cours
de laquelle une hausse est attendue.
    Le yen a inversé une chute récente et a augmenté à 155,62
pour un dollar  JPY=  dans les échanges asiatiques jeudi. L'euro
 EUR=  a atteint un plus haut de deux mois à 1,1707 $,
bénéficiant d'un coup de pouce supplémentaire des commentaires
de la Présidente de la Banque centrale européenne Christine
Lagarde , selon lesquels une autre révision à la hausse
des projections de croissance européenne était possible.
    "Le prochain indice important sera la publication des
chiffres de l'emploi non agricole américain de novembre le 16
décembre et la question de savoir si un chiffre faible peut
maintenir intact le prix du marché de deux réductions de taux
supplémentaires en 2026", ont déclaré les analystes d'ING dans
une note.
    "De manière saisonnière, le dollar a tendance à s'affaiblir
à la fin de l'année et avec le risque d'événement de la Fed
maintenant écarté, l'EUR/USD pourrait avoir cette montée à
1,1800 après tout."
    Les prix du pétrole ont également diminué après avoir
augmenté mercredi dans le sillage de la saisie par les
États-Unis d'un pétrolier sanctionné au large des côtes
vénézuéliennes, ce qui a intensifié les tensions avec Caracas,
suscitant des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations de
l'approvisionnement.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  et le
pétrole américain  CLc1  étaient en baisse d'environ 1,2 %,
atteignant 62,15 $ et 58,44 $ le baril, tandis que l'or  XAU= 
et le bitcoin  BTC  ont également baissé, atteignant
respectivement 4 216 $ l'once et 90 358 $.

Valeurs associées

AMAZON.COM
231,7800 USD NASDAQ +1,69%
DEU BENCHMARK 10A
2,951 Rates -0,18%
EUR/USD SPOT
1,1715 USD Six - Forex 1 +0,18%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MICROSOFT
478,5050 USD NASDAQ -2,75%
Nikkei 225
50 148,82 Pts Six - Forex 1 -0,90%
ORACLE
223,440 USD NYSE +0,81%
Or
4 212,17 USD Six - Forex 1 -0,39%
Pétrole Brent
61,39 USD Ice Europ -1,81%
Pétrole WTI
57,73 USD Ice Europ -1,92%
SAP AG O.N.
206,1500 EUR XETRA -2,28%
SOFTBANK GROUP
94,960 EUR Tradegate -6,44%
STOXX Europe 600 Technology
841,72 Pts DJ STOXX -0,38%
USA BENCHMARK 10A
4,156 Rates -1,03%
USA BENCHMARK 2A
3,611 Rates -0,02%
USD/JPY SPOT
155,8060 Six - Forex 1 -0,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

