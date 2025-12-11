La réalité de l'IA d'Oracle fait chuter les actions, la réduction de la Fed affaiblit le dollar

Les actions mondiales ont stagné jeudi, alors que le géant de l'informatique dématérialisée Oracle ORCL.N a lancé un avertissement sur la rentabilité de l'intelligence artificielle, tandis que les obligations sont restées fermes et que le dollar a subi des pertes après que la Réserve fédérale américaine a réduit ses taux d'intérêt pour une troisième réunion consécutive. Malgré le soulagement apporté par la Fed, de nombreux poids lourds des marchés asiatiques et européens ont été mis à mal après qu'Oracle a ravivé les craintes concernant les valorisations stratosphériques de la technologie en manquant les estimations des analystes en matière de ventes et de bénéfices et en signalant un dépassement de 15 milliards de dollars dans le domaine de l'intelligence artificielle . Les actions de l'entreprise américaine ont chuté de plus de 11 % dans les échanges américains après les heures de bureau, poussant les futures du Nasdaq NQc1 et le Nikkei japonais .N225 à baisser d'environ 1 %, tandis que SoftBank 9984.T - un partenaire d'Oracle sur le projet de centre de données américain Stargate - a également chuté de plus de 7,5 % .T . L'Europe a également connu un début mitigé, une chute de 2,5% pour l'allemand SAP SAPG.DE a laissé les indices technologiques de la région .SX8P face à une troisième journée consécutive dans le rouge, bien que la perspective de taux d'intérêt mondiaux plus bas ait signifié des gains dans d'autres secteurs. .EU L'ORACLE AU CENTRE DU DÉBAT SUR LES DÉPENSES EN IA Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown, a déclaré qu'Oracle a été à l'épicentre du débat sur les dépenses en IA, étant donné qu'il ne dispose pas des flux de trésorerie colossaux de Google, Amazon et Microsoft. "Les marchés ont rapidement regardé au-delà de la hausse massive des bénéfices, due à une vente d'actifs exceptionnelle, et se sont concentrés sur l'augmentation des dépenses d'investissement et la faiblesse des flux de trésorerie", a déclaré M. Britzman, ajoutant que cela a alimenté les inquiétudes plus générales selon lesquelles les dépenses d'IA ne génèrent pas de bénéfices pour les entreprises aussi rapidement qu'on l'espérait. Les traders se sont par ailleurs concentrés sur les perspectives des taux d'intérêt mondiaux après que la Fed a abaissé son taux de référence, comme prévu, de 25 points de base pour le porter de 3,5 % à 3,75 % dans une décision partagée à 9 contre 3. Le président de la Fed, Jerome Powell, a semblé équilibré lors d'une conférence de presse, déclarant qu'il ne "pensait pas qu'une hausse des taux soit le scénario de base de qui que ce soit", tandis qu'une nouvelle formulation sur "l'étendue et le calendrier" des ajustements de taux supplémentaires a signalé une pause possible à l'avenir. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient donc au moins deux baisses de taux pour l'année prochaine et ont affaibli le dollar .DXY , ce qui a permis à l'euro de franchir la résistance graphique et de dépasser brièvement les 1,17 $. /FRX Alexandre Drabowicz, CIO d'Indosuez Wealth Management, a déclaré que la barre d'une nouvelle baisse des taux américains dans les mois à venir semblait désormais assez haute et qu'elle serait probablement déterminée par la santé du marché de l'emploi. "Nous prévoyons une nouvelle baisse au cours du premier semestre de l'année", a-t-il déclaré. Bien qu'il soit "trop difficile" de prévoir le second semestre, avec la nomination d'un nouveau président de la Fed par Donald Trump en mai, "il est certain que l'on s'orientera vers de nouvelles baisses." "Il s'agit toujours d'un environnement dans lequel nous restons prudents à l'égard du dollar américain", a ajouté M. Drabowicz. Les obligations ont bénéficié d'un coup de pouce supplémentaire, la Fed ayant également annoncé qu'elle commencerait à acheter des bons du Trésor à court terme dès vendredi afin de soutenir la liquidité. Les rendements de référence à 10 ans US10YT=RR ont baissé d'environ 4 points de base à 4,12 %, les rendements américains à deux ans US2YT=RR étant en baisse à 3,52 %. Les rendements allemands à 10 ans DE10YT=RR , la référence européenne, ont baissé d'un point de base à 2,85%, après avoir atteint 2,894% mercredi, leur niveau le plus élevé depuis la mi-mars. Les marchés monétaires ont été volatils ces dernières semaines, ce qui a entraîné une prime sur les taux à court terme en raison de la tension sur les liquidités. "La Fed n'a pas beaucoup d'appétit pour que ce genre de choses se poursuive, car cela inhibe la transmission de la politique monétaire", a déclaré Jack Chambers, stratège principal des taux chez ANZ. LE DOLLAR GLISSE Sur les marchés des changes, les devises sensibles au commerce et au risque, telles que le dollar australien et le dollar néo-zélandais, ont reculé au cours de la session asiatique, mais le yen est resté ferme, les yeux rivés sur la réunion de la Banque du Japon de la semaine prochaine, au cours de laquelle une hausse est attendue. Le yen a inversé une chute récente et a augmenté à 155,62 pour un dollar JPY= dans les échanges asiatiques jeudi. L'euro EUR= a atteint un plus haut de deux mois à 1,1707 $, bénéficiant d'un coup de pouce supplémentaire des commentaires de la Présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde , selon lesquels une autre révision à la hausse des projections de croissance européenne était possible. "Le prochain indice important sera la publication des chiffres de l'emploi non agricole américain de novembre le 16 décembre et la question de savoir si un chiffre faible peut maintenir intact le prix du marché de deux réductions de taux supplémentaires en 2026", ont déclaré les analystes d'ING dans une note. "De manière saisonnière, le dollar a tendance à s'affaiblir à la fin de l'année et avec le risque d'événement de la Fed maintenant écarté, l'EUR/USD pourrait avoir cette montée à 1,1800 après tout." Les prix du pétrole ont également diminué après avoir augmenté mercredi dans le sillage de la saisie par les États-Unis d'un pétrolier sanctionné au large des côtes vénézuéliennes, ce qui a intensifié les tensions avec Caracas, suscitant des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 et le pétrole américain CLc1 étaient en baisse d'environ 1,2 %, atteignant 62,15 $ et 58,44 $ le baril, tandis que l'or XAU= et le bitcoin BTC ont également baissé, atteignant respectivement 4 216 $ l'once et 90 358 $.