La raison derrière le "rallye" de Wall Street ? La croissance des bénéfices, dit SG
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 16:13
D'après Manish Kabra, responsable de la stratégie actions américaines au sein de SG, Wall Street bénéficie actuellement d'un véritable "boom" multi-factoriel.
A en croire les calculs de la banque de la Défense, 85% des sociétés du S&P 500 ont publié des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre. Il s'agit du taux de dépassement le plus élevé observé depuis cinq ans. Parallèlement, l'expansion des marges concerne désormais 64% des secteurs de l'indice.
SocGen souligne par ailleurs que 73% des segments d'activité devraient afficher une croissance de leurs bénéfices à deux chiffres. Enfin, signe de l'optimisme ambiant, la communauté financière a relevé ses estimations de bénéfices à 12 mois de 8%, tandis que les prévisions de chiffre d'affaires ont été revues à la hausse de 4%.
L'IA, moteur central de l'investissement
Société Générale met aussi en avant la vigueur persistante de la demande en intelligence artificielle après que les grands groupes technologiques spécialisés dans les infrastructures cloud, les "hyperscalers", ont publié des résultats largement supérieurs aux attentes.
SG relève surtout que les dépenses d'investissement liées à l'IA pour 2026 ont été relevées à 755 milliards de dollars, contre 669 milliards avant la saison de résultats, soit une hausse d'environ 80% par rapport à 2025.
La banque considère désormais les dépenses en intelligence artificielle comme le principal catalyseur à l'origine de l'appétit sur le risque.
Résilience face au pétrole et contexte politique
Alors que de nombreux investisseurs s'interrogent sur la bonne forme des places boursières mondiales dans un contexte de flambée des prix du pétrole, SocGen tempère ce risque.
Un éventuel choc pétrolier ne devrait pas s'inscrire dans la durée, le calendrier électoral américain et la perspective des scrutins de l'automne limitant, selon elle, le risque d'un conflit prolongé.
"Avec un agenda politique favorisant la désescalade, l'environnement demeure porteur", martèle la banque.
Vers une accélération du rallye ?
Si le boom des profits justifie à lui seul une posture acheteuse sur le S&P 500, la Société Générale estime que le marché pourrait encore changer de braquet dans les mois qui viennent.
Au cas où la Réserve fédérale devait procéder à de futures baisses de taux, le marché, déjà haussier, pourrait bien se transformer en un rallye "effréné" ( raging bull ), prédit la banque.
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 2, d'un commentaire de la direction ... Lire la suite
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