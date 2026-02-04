La raffinerie vietnamienne Binh Son signe des protocoles d'accord sur l'énergie avec des partenaires américains

La société vietnamienne Binh Son Refining and Petrochemical BSR.HM a signé des protocoles d'accord avec des entreprises américaines pour acheter du pétrole brut, de l'éthanol et du maïs américains, ont rapporté les médias d'État mercredi.

Les protocoles d'accord ont été signés avec Chevron, Marquis Energy et ADM Asia-Pacific Trading à Washington, a rapporté l'agence de presse vietnamienne.