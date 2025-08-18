La raffinerie Valero de Texas City fait état de ses émissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Valero Energy Corp VLO.N:
* SIGNALE QUE LA PERTE D'EAU D'ALIMENTATION DE LA CHAUDIÈRE DANS LES TRAINS GOHT SRU NO. 1 ET NO. 2 A ENTRAÎNÉ UN INCIDENT D'UNITÉ ET A CAUSÉ DES ÉMISSIONS EXCESSIVES À L'INCINÉRATEUR DE L'USINE SUD G-2063 ET À L'INCINÉRATEUR GOHT G-18-1403 À GALVESTON, TEXAS CITY REFINERY
* LES ÉMISSIONS SIGNALÉES ONT ÉTÉ ACHEMINÉES EN TOUTE SÉCURITÉ VERS LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE APPROPRIÉ, LE CAS ÉCHÉANT ET DÈS QUE POSSIBLE
SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 225 000 BARILS PAR JOUR
