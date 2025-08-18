 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 591,58
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La raffinerie Valero de Texas City fait état de ses émissions
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 03:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valero Energy Corp VLO.N:

* SIGNALE QUE LA PERTE D'EAU D'ALIMENTATION DE LA CHAUDIÈRE DANS LES TRAINS GOHT SRU NO. 1 ET NO. 2 A ENTRAÎNÉ UN INCIDENT D'UNITÉ ET A CAUSÉ DES ÉMISSIONS EXCESSIVES À L'INCINÉRATEUR DE L'USINE SUD G-2063 ET À L'INCINÉRATEUR GOHT G-18-1403 À GALVESTON, TEXAS CITY REFINERY

* LES ÉMISSIONS SIGNALÉES ONT ÉTÉ ACHEMINÉES EN TOUTE SÉCURITÉ VERS LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE APPROPRIÉ, LE CAS ÉCHÉANT ET DÈS QUE POSSIBLE

SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 225 000 BARILS PAR JOUR

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
65,72 USD Ice Europ -0,62%
Pétrole WTI
62,64 USD Ice Europ -0,84%
VALERO ENERGY
136,740 USD NYSE +0,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank