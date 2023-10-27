La raffinerie Valero de Port Arthur, au Texas, signale un dérèglement de l'unité de traitement

VALERO ENERGY CORP VLO.N
* SIGNALE UNE PERTURBATION TEMPORAIRE D'UNE UNITÉ DE TRAITEMENT À LA RAFFINERIE DE PORT ARTHUR, TEXAS, LE 26 OCT. 26
* LES OPÉRATIONS ONT PROCÉDÉ À DES AJUSTEMENTS POUR STABILISER L'UNITÉ DE TRAITEMENT ET REVENIR À LA CONFORMITÉ
SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY FILING CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 335 000 BARILS PAR JOUR
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