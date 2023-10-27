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La raffinerie Valero de Port Arthur, au Texas, signale un dérèglement de l'unité de traitement
information fournie par Reuters27/10/2023 à 20:04

VALERO ENERGY CORP VLO.N

* SIGNALE UNE PERTURBATION TEMPORAIRE D'UNE UNITÉ DE TRAITEMENT À LA RAFFINERIE DE PORT ARTHUR, TEXAS, LE 26 OCT. 26

* LES OPÉRATIONS ONT PROCÉDÉ À DES AJUSTEMENTS POUR STABILISER L'UNITÉ DE TRAITEMENT ET REVENIR À LA CONFORMITÉ

SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY FILING CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 335 000 BARILS PAR JOUR

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