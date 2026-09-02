La raffinerie Valero de Port Arthur, au Texas, aurait été touchée par une coupure de courant, selon certaines sources

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* Une petite unité de traitement du pétrole brut est à l'arrêt, tandis qu'une grande unité fonctionne au ralenti, selon certaines sources

* La tempête tropicale Edouard a touché terre mardi après-midi près de la raffinerie Valero

La raffinerie de Valero Energy Corp VLO.N , d’une capacité de 385.000 barils par jour (bpd) située à Port Arthur, au Texas, a été touchée par une coupure partielle d’électricité mardi soir à la suite du passage de la tempête tropicale Edouard, ont déclaré des personnes proches des opérations de l’usine.

L’unité de distillation du brut AVU-147 de la raffinerie a été mise à l’arrêt en raison de la coupure de courant survenue dans la partie sud de l’usine, tandis que l’unité de distillation catalytique (CDU) AVU-146 fonctionnait au niveau minimal de traitement du brut, ont indiqué ces sources.