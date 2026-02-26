 Aller au contenu principal
La raffinerie Valero de Houston signale des émissions après une panne d'électricité causée par un tiers
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La raffinerie Valero VLO.N de Houston, d'une capacité de 205 000 barils par jour (bpd), a signalé une interruption de l'alimentation électrique par un tiers mercredi vers 9 h 16, ce qui a provoqué une perte d'énergie dans l'usine, selon les archives de la Commission du Texas sur la qualité de l'environnement (Texas Commission on Environmental Quality), publiées jeudi.

La panne a entraîné des émissions en provenance de la torche principale de la raffinerie, la 30FL1. Le personnel de la raffinerie a suivi les procédures établies pour stabiliser en toute sécurité les unités affectées et limiter les émissions, selon les archives.

