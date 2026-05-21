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La raffinerie Valero Corpus Christi East Plant signale un dysfonctionnement d'une unité dû à une coupure de courant
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 23:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version visant à supprimer une redondance au paragraphe 2)

La raffinerie Corpus Christi East Plant de Valero, située à VLO.N , au Texas, et d'une capacité de 290 000 barils par jour, a signalé jeudi une coupure de courant imprévue qui a entraîné des perturbations dans le Complexe 7, a déclaré la Commission texane sur la qualité environnementale.

L'autorité de régulation a indiqué que des efforts étaient en cours pour rétablir le fonctionnement des équipements concernés aussi rapidement que possible.

“Des dispositifs de contrôle des torchères ont été utilisés pour minimiser les émissions pendant que le personnel s'efforçait de rétablir les opérations habituelles,” a ajouté l'autorité de régulation.

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