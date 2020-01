La raffinerie Total de Donges de nouveau approvisionnée

(Actualisé avec reconduction de la grève au port du Havre § 4-5-6) PARIS, 13 janvier (Reuters) - La raffinerie de pétrole exploitée par Total à Donges (Loire-Atlantique) va de nouveau être approvisionnée, le blocage du port de Saint-Nazaire ayant été levé, annonce lundi le groupe pétrolier français. L'approvisionnement avait été suspendu ce week-end en raison du blocage des remorqueurs du port de Saint-Nazaire, provoquant l'arrêt de l'unité de distillation (la première étape du raffinage du pétrole brut) du site. "Le blocage ayant été levé ce jour, l'accostage du bateau sur l'appontement de la raffinerie est en cours", indique Total dans un communiqué transmis à Reuters. Mais la reprise de l'approvisionnement pourrait n'être que temporaire, les personnels portuaires opposés au projet de réforme des retraites ayant voté pour une reconduction du mouvement de grève entre mardi 05h00 et vendredi 13h30. "Concrètement, on ne raffine plus, on ne fabrique plus d'essence", a déclaré lundi à Reuters Fabien Privé Saint-Lanne, secrétaire CGT à la raffinerie Total de Donges. "Les expéditions vont aussi être coupées: rien ne sortira pas camion, bateau, wagon ou pipeline." Si les personnels du Grand port maritime du Havre poursuivent leur mouvement, cela pourrait conduire à un arrêt complet de la raffinerie "en début de semaine prochaine", évalue le responsable syndical. Total, qui exploite quatre raffineries en France (Donges, Gonfreville-Normandie, Feyzin et Grandpuits) ainsi que la bioraffinerie de La Mède, note par ailleurs que la mobilisation contre le projet de réforme du système des retraites reste "limitée" au sein des sites Raffinage du groupe en France, avec un taux de grévistes autour de 5%. (Bate Felix avec Guillaume Frouin à Nantes, édité par Henri-Pierre André)