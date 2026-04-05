La raffinerie russe Norsi visée par une attaque de drones

Un incendie s'est déclaré sur le site de la raffinerie pétrolière Norsi à Kstovo, la quatrième plus grande de Russie, à 400 km à l'est de Moscou, après une attaque de drones, déclare dimanche le gouverneur de la région de Nijni-Novgorod, Gleb Nikitine, dans un message sur Telegram.
L'attaque a également endommagé une centrale électrique et plusieurs habitations, ajoute-t-il sans faire état de victimes.
(Bureau de Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
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