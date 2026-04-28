La raffinerie russe de Touapsé de nouveau visée par des drones ukrainiens

(Ajoute précisions, Belgorod)

Un incendie s'est déclaré sur le site de la raffinerie russe de Touapsé, sur la mer Noire, après une nouvelle attaque de drones ukrainiens, rapportent mardi les autorités locales.

Le site, propriété du groupe Rosneft, est la cible de raids répétés depuis plusieurs semaines, lesquels ont déjà provoqué une fuite d'hydrocarbures en mer et une pollution de l'atmosphère.

"Un grave incident s'est de nouveau produit à Touapsé", a déclaré Veniamin Kondratiev, le gouverneur de la région de Krasnodar, sur la plateforme de messagerie Telegram. "Un vaste incendie s'est déclaré sur une raffinerie après une attaque de drone."

Le chef du district de Touapsé, Sergueï Boïko, a appelé la population à évacuer les rues proches de la raffinerie en raison du risque d'extension de l'incendie.

A la suite des précédentes attaques, les produits de combustion mélangés à la pluie ont recouvert d'un dépôt noir les zones environnant le terminal pétrolier.

La semaine dernière, des prélèvements dans l'atmosphère ont fait état de taux de concentration de benzène, de xylène et de suie deux à trois fois plus élevés que les seuils autorisés et les habitants ont été appelés à rester confinés chez eux.

La raffinerie, qui fabrique essentiellement des produits destinés à l'exportation, a suspendu ses activités depuis une attaque de drone le 16 avril.

Sa capacité de production annuelle s'élève à 12 millions de tonnes, ou 240.000 barils par jour.

Une autre attaque de drones ukrainiens a fait trois morts et trois blessés dans plusieurs districts de la région de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, a déclaré le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov.

(Bureau de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)