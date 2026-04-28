 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La raffinerie russe de Touapsé de nouveau visée par des drones ukrainiens
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 09:20

(Ajoute précisions, Belgorod)

Un incendie s'est déclaré sur le site de la raffinerie russe de Touapsé, sur la mer Noire, après une nouvelle attaque de drones ukrainiens, rapportent mardi les autorités locales.

Le site, propriété du groupe Rosneft, est la cible de raids répétés depuis plusieurs semaines, lesquels ont déjà provoqué une fuite d'hydrocarbures en mer et une pollution de l'atmosphère.

"Un grave incident s'est de nouveau produit à Touapsé", a déclaré Veniamin Kondratiev, le gouverneur de la région de Krasnodar, sur la plateforme de messagerie Telegram. "Un vaste incendie s'est déclaré sur une raffinerie après une attaque de drone."

Le chef du district de Touapsé, Sergueï Boïko, a appelé la population à évacuer les rues proches de la raffinerie en raison du risque d'extension de l'incendie.

A la suite des précédentes attaques, les produits de combustion mélangés à la pluie ont recouvert d'un dépôt noir les zones environnant le terminal pétrolier.

La semaine dernière, des prélèvements dans l'atmosphère ont fait état de taux de concentration de benzène, de xylène et de suie deux à trois fois plus élevés que les seuils autorisés et les habitants ont été appelés à rester confinés chez eux.

La raffinerie, qui fabrique essentiellement des produits destinés à l'exportation, a suspendu ses activités depuis une attaque de drone le 16 avril.

Sa capacité de production annuelle s'élève à 12 millions de tonnes, ou 240.000 barils par jour.

Une autre attaque de drones ukrainiens a fait trois morts et trois blessés dans plusieurs districts de la région de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, a déclaré le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov.

(Bureau de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Environnement

Valeurs associées

Gaz naturel
2,55 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
111,03 USD Ice Europ +2,52%
Pétrole WTI
98,98 USD Ice Europ +2,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'Air Liquide est visible à Paris
    Air Liquide-CA trimestriel en-deçà des attentes avec l'Asie et l'Europe
    information fournie par Reuters 28.04.2026 10:52 

    Le spécialiste des gaz industriels Air ‌Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier ​trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite

  • Le drapeau national japonais flotte sur le bâtiment de la Banque du Japon à Tokyo
    La Banque du Japon laisse ses taux inchangés, trois membres dissidents
    information fournie par Reuters 28.04.2026 10:50 

    La Banque du Japon (BoJ) a laissé mardi ses taux ‌d'intérêt inchangés, mais trois des neuf membres du comité de politique monétaire ont proposé de relever les taux, illustrant les préoccupations au ​sein de l'institution à propos des pressions inflationnistes engendrées ... Lire la suite

  • Des rebelles touaregs de la coalition du Front de libération de l'Azawad (FLA) à Kidal, le 26 avril 2026 au Mali ( AFP / - )
    Mali: Kidal sous contrôle rebelle, incertitudes sur le devenir de la junte
    information fournie par AFP 28.04.2026 10:26 

    Les rebelles touareg au Mali, alliés aux groupes jihadistes, ont pris le contrôle de la ville-clef de Kidal dans le nord, après une série d'attaques d'ampleur contre des positions stratégiques de la junte, plongeant le pays dans l'incertitude sur le devenir du ... Lire la suite

  • Kevin Thozet, membre du comité d’investissement de Carmignac (Crédits: Carmignac)
    Banques centrales : en pause mais sous tension
    information fournie par Carmignac 28.04.2026 10:21 

    Par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement, Carmignac La semaine s'annonce particulièrement dense du côté des banques centrales, avec les décisions de la Réserve fédérale, de la Banque Centrale Européenne, de la Banque d'Angleterre, mais aussi de la Banque ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank