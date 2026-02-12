 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La raffinerie nigériane Dangote déclare que l'unité de brut et le bloc d'essence fonctionnaient à pleine capacité lors des tests
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 08:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition pour d'autres abonnés, pas de changement dans le texte) par Isaac Anyaogu

L'unité de distillation du brut (CDU) et le bloc d'essence de la raffinerie Dangote Petroleum ont été remis en service et fonctionnaient à la capacité de l'usine de 650 000 barils par jour pendant les tests de performance de 72 heures effectués par Honeywell UOP HON.O , a déclaré la raffinerie mercredi en fin de journée.

* Les tests visent à confirmer l'efficacité opérationnelle et à vérifier que les paramètres clés sont conformes aux normes mondiales.

* Le directeur de la raffinerie, David Bird, a déclaré que la phase de test permettait une validation dans des conditions d'exploitation réelles.

* Le bloc MS, qui comprend un hydrotraiteur de naphta, une unité d'isomérisation et un reformeur, fonctionne désormais de manière régulière, parallèlement à l'unité CDU.

* Les autres unités de traitement commenceront les tests de performance lors de la phase 2, prévue la semaine prochaine.

* Avec le CDU et le bloc MS entièrement restaurés, l'usine est en mesure de livrer jusqu'à 75 millions de litres d'essence par jour, a déclaré la raffinerie.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,16 USD NYMEX 0,00%
HONEYWELL INTL
242,7000 USD NASDAQ -0,26%
Pétrole Brent
69,63 USD Ice Europ 0,00%
Pétrole WTI
64,89 USD Ice Europ -0,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank