La raffinerie nigériane Dangote déclare que l'unité de brut et le bloc d'essence fonctionnaient à pleine capacité lors des tests

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition pour d'autres abonnés, pas de changement dans le texte) par Isaac Anyaogu

L'unité de distillation du brut (CDU) et le bloc d'essence de la raffinerie Dangote Petroleum ont été remis en service et fonctionnaient à la capacité de l'usine de 650 000 barils par jour pendant les tests de performance de 72 heures effectués par Honeywell UOP HON.O , a déclaré la raffinerie mercredi en fin de journée.

* Les tests visent à confirmer l'efficacité opérationnelle et à vérifier que les paramètres clés sont conformes aux normes mondiales.

* Le directeur de la raffinerie, David Bird, a déclaré que la phase de test permettait une validation dans des conditions d'exploitation réelles.

* Le bloc MS, qui comprend un hydrotraiteur de naphta, une unité d'isomérisation et un reformeur, fonctionne désormais de manière régulière, parallèlement à l'unité CDU.

* Les autres unités de traitement commenceront les tests de performance lors de la phase 2, prévue la semaine prochaine.

* Avec le CDU et le bloc MS entièrement restaurés, l'usine est en mesure de livrer jusqu'à 75 millions de litres d'essence par jour, a déclaré la raffinerie.