La raffinerie Marathon de Galveston Bay, au Texas, achèvera les réparations de l'hydrotraiteur en octobre, selon certaines sources

(Ajoute des détails sur l'unité et les réparations dans les paragraphes 3-8)

Marathon Petroleum MPC.N prévoit d'achever à la mi-octobre les réparations d'un hydrotraiteur endommagé par un incendie dans sa raffinerie de 631 000 barils par jour (bpd) de Galveston Bay au Texas, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon, a refusé de commenter les opérations de la raffinerie de Texas City, qui est la plus importante des États-Unis en termes de capacité.

L'unité d'hydrotraitement résiduelle de 64 000 bpj (RHU) a été fermée à la suite d'un incendie survenu le 14 juin.

Deux petites unités d'hydrotraitement de la RHU ont redémarré et une troisième devrait redémarrer ce mois-ci, selon les deux sources.

Les réparations de l'unité d'hydrotraitement de 400 trains, qui est la plus importante de l'unité de RHU et sur laquelle l'incendie s'est concentré, se termineront à la mi-octobre.

Le RHU devait initialement être fermé pour une révision complète au cours du premier trimestre 2026, mais les travaux ont été avancés pour les réparations.

Les hydrotraiteurs utilisent de l'hydrogène pour éliminer le soufre des matières premières des carburants afin de respecter les règles environnementales américaines.

L'unité de RHU traite le pétrole brut résiduel, c'est-à-dire l'huile épaisse ressemblant à du goudron qui reste après le processus de raffinage. Le pétrole brut résiduel est utilisé pour fabriquer des carburants et du coke de pétrole.