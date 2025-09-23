 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 493,66
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La raffinerie Marathon de Galveston Bay, au Texas, achèvera les réparations de l'hydrotraiteur en octobre, selon certaines sources
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 04:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'unité et les réparations dans les paragraphes 3-8)

Marathon Petroleum MPC.N prévoit d'achever à la mi-octobre les réparations d'un hydrotraiteur endommagé par un incendie dans sa raffinerie de 631 000 barils par jour (bpd) de Galveston Bay au Texas, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon, a refusé de commenter les opérations de la raffinerie de Texas City, qui est la plus importante des États-Unis en termes de capacité.

L'unité d'hydrotraitement résiduelle de 64 000 bpj (RHU) a été fermée à la suite d'un incendie survenu le 14 juin.

Deux petites unités d'hydrotraitement de la RHU ont redémarré et une troisième devrait redémarrer ce mois-ci, selon les deux sources.

Les réparations de l'unité d'hydrotraitement de 400 trains, qui est la plus importante de l'unité de RHU et sur laquelle l'incendie s'est concentré, se termineront à la mi-octobre.

Le RHU devait initialement être fermé pour une révision complète au cours du premier trimestre 2026, mais les travaux ont été avancés pour les réparations.

Les hydrotraiteurs utilisent de l'hydrogène pour éliminer le soufre des matières premières des carburants afin de respecter les règles environnementales américaines.

L'unité de RHU traite le pétrole brut résiduel, c'est-à-dire l'huile épaisse ressemblant à du goudron qui reste après le processus de raffinage. Le pétrole brut résiduel est utilisé pour fabriquer des carburants et du coke de pétrole.

Valeurs associées

Gaz naturel
2,89 USD NYMEX -1,03%
MARATHON PETRO
187,255 USD NYSE +0,94%
Pétrole Brent
66,15 USD Ice Europ -0,62%
Pétrole WTI
61,92 USD Ice Europ -0,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme passe devant des sacs de sable destinés à retenir les eaux de crue, alors que le super typhon Ragasa approche de Hong Kong, le 23 septembre 2025 ( AFP / Yan ZHAO )
    Hong Kong se prépare à une "menace grave" à l'approche du super typhon Ragasa
    information fournie par AFP 23.09.2025 05:41 

    Le sud de la Chine se prépare dans l'urgence à l'arrivée du super typhon Ragasa mardi, une "menace grave" selon les autorités de Hong Kong, comparable à certaines des tempêtes les plus destructrices de l'histoire récente de la région. Selon le service météorologique ... Lire la suite

  • Cette combinaison d'images créée le 7 août 2025 montre le président américain Donald Trump (à gauche) à Washington, le 9 juillet 2025, et le président vénézuélien Nicolas Maduro (à droite) à Caracas le 31 juillet 2024 ( AFP / Jim WATSON )
    La Maison Blanche rejette l'offre de dialogue de Maduro
    information fournie par AFP 23.09.2025 05:06 

    La Maison Blanche a rejeté lundi l'offre de dialogue du président Nicolas Maduro à son homologue Donald Trump, alors que les États-Unis mènent des opérations antidrogue au large des côtes vénézuéliennes jugées comme "une menace" par Caracas. Les chefs de l'opposition ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 22/09/2025
    Top 5 IA du 22/09/2025
    information fournie par Libertify 23.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Euronext , Ipsen , NVIDIA , STMicroelectronics, Safran . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump à l'ONU, à New York, le 25 septembre 2019 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump de retour à la tribune de l'ONU, Zelensky à l'affût
    information fournie par AFP 23.09.2025 04:13 

    Donald Trump fait mardi son grand retour à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU où il entend dénoncer les "mondialistes", tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'efforcera à nouveau de battre le rappel face à l'inflexibilité russe. Le président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank