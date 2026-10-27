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La raffinerie Exxon de Joliet remet en service son reformeur après un arrêt, selon IIR Energy
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 21:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La raffinerie d'ExxonMobil “ XOM.N ”, située à Joliet, dans l'Illinois, et d'une capacité de 275.000 barils par jour, a achevé la remise en service de son reformeur catalytique, qui avait été mis à l'arrêt la semaine dernière, a indiqué mardi l'observatoire du secteur IIR Energy.

Joliet avait mis hors service son reformeur catalytique d'une capacité de 50.000 barils par jour le 20 octobre. Cette unité transforme les hydrocarbures à faible indice d'octane en reformat à indice d'octane plus élevé.

Exxon a refusé de commenter le fonctionnement spécifique de cette unité.

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