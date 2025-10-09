 Aller au contenu principal
La raffinerie Exxon de Beaumont, au Texas, a fermé son unité de production d'essence FCCU, selon des sources
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 07:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une entreprise qui ne répond pas, détails) par Erwin Seba

L'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) pour la production d'essence est restée fermée mercredi soir à la raffinerie Exxon Mobil XOM.N de 612 000 barils par jour (bpd) Beaumont, Texas, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

La FCCU, d'une capacité de 120 000 bpj, a été fermée dans la nuit de mardi à mercredi en raison d'un dysfonctionnement, selon un avis déposé par la société auprès de la Commission du Texas pour la qualité de l'environnement (TCEQ ).

Un porte-parole d'Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire après les heures de bureau.

Les sources ne savaient pas ce qui avait causé le dysfonctionnement peu après 21h30 CDT mardi (0230 GMT mercredi).

L'avis du TCEQ indique qu'Exxon s'attendait à ce que le brûlage à la torche se poursuive pendant environ 24 heures après le dysfonctionnement.

Les raffineries utilisent leurs torchères de sécurité pour brûler les hydrocarbures qui ne peuvent pas être traités normalement.

Les FCCU utilisent un catalyseur en poudre fine sous haute température et pression pour convertir le gasoil en essence non finie.

