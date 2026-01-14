La raffinerie Exxon de Baton Rouge, en Louisiane, se prépare à utiliser du pétrole vénézuélien, selon certaines sources

(Le porte-parole de l'entreprise n'est pas disponible)

Exxon Mobil XOM.N se prépare à utiliser du pétrole brut vénézuélien dans sa raffinerie de Baton Rouge, en Louisiane, ont déclaré des personnes au fait des opérations de l'usine.

La raffinerie de Baton Rouge, d'une capacité de 522 500 barils par jour, utilisait auparavant du brut lourd acide vénézuélien, mais ne le fait plus depuis que des sanctions ont été imposées au Venezuela, ont indiqué les sources.

Un porte-parole d'Exxon n'était pas immédiatement disponible pour commenter.