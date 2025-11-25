La raffinerie de pétrole serbe NIS, sanctionnée par les États-Unis, cesse ses activités - rapport

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La raffinerie de pétrole serbe NIS, sanctionnée par les États-Unis, a cessé de fonctionner en raison d'un manque de pétrole brut, a rapporté mardi la chaîne de télévision NOVA.RS, basée à Belgrade, citant des sources. La société russe NIS s'est refusée à tout commentaire.